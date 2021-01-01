पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरी:शहर में तीन सूने मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवर चुराए

जयपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

चोरों ने तीन अलग-अलग थाना इलाके में सूने मकानों के ताले तोड़कर नकदी व जेवर चुरा लिए। पहली वारदात : करणी विहार इलाके में चोरों ने धावास के एकता नगर स्थित सूने मकान के ताले तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए। इस संबंध में पीड़ित दिलखुश मीणा ने गुरुवार को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दूसरी वारदात : भांकरोटा इलाके में चोरों ने श्याम विहार कॉलोनी में एक सूने मकान के ताले तोड़कर अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।

इस संबंध में पीड़ित मोतीराम ने गुरुवार को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तीसरी वारदात : शास्त्री नगर इलाके में चोरों ने व्यास कॉलोनी स्थित एक सूने मकान के ताले तोड़कर अलमारी से 6 हजार रुपए व अन्य सामान चोरी कर लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश के लिए घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुट गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser