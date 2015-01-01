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चोरी:वैशाली नगर में कार के शीशे तोड़कर 16 हजार रूपए चुराए

जयपुर17 मिनट पहले
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वैशाली नगर इलाके में चोरों ने आम्रपाली सर्किल के पास खड़ी कार के शीशे तोड़कर 16 हजार रुपए चोरी कर लिए। इस संबंध में पीड़ित चौमू निवासी मुकेश स्वामी ने बुधवार को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने रात को कार खड़ी करी थी। इस दौरान चोरों ने उनकी कार के शीशे तोड़कर 16 हजार रुपए, ब्लूटूथ व चेक बुक चोरी कर ली। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।

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