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सुविधा:आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बसों के टिकट भी बुक हो सकेंगे

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: नरेश वशिष्ठ
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  • रेलवे की सुविधा और बढ़ती फ्लाइटें हमारी यात्रा को आसान बनाएंगी

लोगों को अगर दूसरे राज्यों में बस में सफर करना है तो उन्हें अब इधर-उधर नहीं भटकना पडेगा। ऐसे यात्री अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी बसों के टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। शुरूआत में आईआरसीटीसी ने देश के पांच राज्यों की पथ परिवहन निगम के साथ एमओयू किया है। करीब पांच से अधिक राज्यों से एमओयू के लिए बातचीत चल रही है। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए लोगों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in या फिर www.bus.irctc.co.in पर जाना होगा।
आंध्र प्रदेश और गुजरात समेत 5 राज्यों के साथ एमओयू
टिकट बुक कराने वाले यात्री को इन वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर बस बुकिंग का लिंक दे रखा है। इस पर यात्री को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यात्री को राज्यों की सूची मिलेगी। चयन के बाद स्थान, समय और सीट चुनना होगा। बुकिंग के साथ ही बस स्टॉप के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

अन्य राज्यों के लिए जल्द शुरू होगी सुविधा
आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर भी अब बसों की बुकिंग हो सकेगी। इसके लिए कुछ राज्यों के साथ एमओयू किया गया है। वहीं अन्य से बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिसा, केरला पथ परिवहन निगम के साथ एमओयू किया है।जल्द ही राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उन्हें परेशान नहीं होना पडेगा।
-सुनील तनेजा, क्षेत्रीय प्रबंधक, आईआरसीटीसी

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