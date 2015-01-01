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ऑनलाइन ठगी:कस्टमर केयर पर फोन किया, ठगों ने पुलिसकर्मी के खाते से ठगे 73 हजार

जयपुरएक घंटा पहले
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हरमाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी ने वॉशिंग मशीन सेट करवाने के लिए कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया तो बात नही हो पाई। कुछ देर बाद वापस फोन आया और कहा कि कस्टमर केयर से बोल रहे है। बदमाशों ने सहायता का झांसा देकर मोबाइल में एनीडेस्क एप डाउनलोड करवाकर 73 हजार रुपए की ठगी कर ली।

आरएएसी जवान तिरुपति विहार निवासी रामसिंह ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि मशीन सेट करवाने के लिए कस्टमर केयर फोन किया था। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से फोन कर खाते की जानकारी हासिल कर ली।

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