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कोविड का निगेटिव इफेक्ट:कैंसर रोगियों की स्टेज बढ़ी, कोरोनाकाल में अस्पतालों तक नहीं पहुंचे, डॉक्टर्स ने भी देखना कम किया

जयपुरएक घंटा पहले
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कैंसर मरीज भी केवल दवाओं निर्भर रह गए

कोविड काल में कैंसर रोगियों की न केवल मौताें की संख्या बढ़ी है बल्कि उनके लिए खतरा भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और डाक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट और सैकेण्ड स्टेज के मरीजों में तेजी से स्टेज बढ़ी हैं और खतरा बढ़ रहा है।

एसएमएस अस्पताल के कैंसर विभाग के सहित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले ऐसे मरीजों की संख्या सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ गई है, जिनमें कैंसर की स्टेज तेजी से बढ़ी हैं। कोविड काल में समय पर अस्पताल नहीं आ पाने, डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों को नहीं देखने, कोरोना का भय और अन्य ऐसे कई कारण रहे, जिनकी वजह से कैंसर मरीजों की जान को खतरा बढ़ गया।
अन्य बीमारियों और काेरोना पर रहा फोकस
कोरोना काल के चलते न केवल लोगों का बल्कि डॉक्टर्स और स्टाफ का ध्यान डायबिटीज, सीओपीडी, हार्ट, किडनी और लंग्स के मरीजों पर रहा। जो लोग खुद इन बीमारियों से ग्रसित थे, वे और परिजन कोरोना से बचाव में रहे। वहीं कैंसर मरीज भी केवल दवाओं पर निर्भर रह गए। इसके अलावा जिन लोगों को कुछ लक्षणाें के आधार पर जांचें करानी थी, वे जांचें भी नहीं करा सके और स्टेज बढ़ गई।
सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ गए मरीज
न केवल जयपुर के एसएमएस बल्कि निजी अस्पतालों में आने वाले कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहली और दूसरी स्टेज के मरीज कम और तीसरी व चौथी स्टेज के मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। अस्पतालों में इन स्टेज के सात से आठ प्रतिशत मरीज बढ़ गए हैं। वहीं र्क मरीज ऐसे भी हैं जिनकी तीसरी स्टेज घातक अवस्था में पहुंच गई है और अब जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है।
मौतें बढ़ी,लेकिन किसी के पास कोई डेटा नहीं
सामने आया है कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन अस्पतालों, चिकित्सा विभाग और सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह पता चल सके कि पिछले छह महीनों में कैंसर से कितने लोगों की मौतें हुई हैं।
एक्सपर्ट्स : डॉ. संदीप जैन, प्रोफेसर, एसएमएस हॉस्पिटल, डॉ. अजय बाफना, डॉ. निधी पाटनी। (ओंकोलॉजी स्पेशलिस्ट)

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