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ब्यूरोक्रेसी:आईपीएस कैडर 10% बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र की आपत्ति, पिछले महीने ही भेजा गया था प्रस्ताव

जयपुर17 मिनट पहले
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केंद्र हर 5 साल में करता है कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू

प्रेम प्रताप सिंह. प्रदेश सरकार ने राज्य में आईपीएस अफसरों का कैडर स्ट्रेंथ 8 से 10% तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव बीते महीने केंद्र को भेजा था उस पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। इसमें राज्य में आईपीएस की संख्या 10% बढ़ाने के औचित्य पर सवाल किया गया है। यही नहीं 5 साल पहले राज्य सरकार ने जिस कैडर पाेस्ट को केंद्र से स्वीकृत कराया था, उन पदों पर आईपीएस की तैनाती नहीं की गई थी। इसकाे लेकर भी केंद्र ने सवाल पूछ हैं और इन पदाें काे खत्म करने के लिए भी कहा है।

केंद्र हर 5 साल में करता है कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू
केंद्र हर 5 साल में आईएएस, आईपीएस अफसरों के कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू करता है। राजस्थान कैडर के आईएएस अफसरों के कैडर का रिव्यू 2021 में होगा। इसी के तहत पिछले माह राज्य सरकार ने आईपीएस की संख्या 10% तक बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2015 में आईएएस अफसरों का कैडर रिव्यू होना था, लेकिन नहीं हो पाया था। ऐसे में 2016 में कैडर रिव्यू हुआ था।

2016 के हिसाब से 5 साल 2021 में पूरा होगा। एक साल बाद कैडर रिव्यू होने से आएएस से आईएएस में प्रमोट होने वाले अफसरों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। 215 आईपीएस का कैडर स्ट्रेंथ है प्रदेश में अभी 5% कैडर स्ट्रेंथ ही बढ़ने की उम्मीद, 227 आईपीएस अफसर हो जाएंगे 5 फीसदी स्ट्रेंथ बढ़ने पर

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