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कोरोना:एसएमएस में अव्यवस्था से परेशान मुख्य न्यायाधीश निजी अस्पताल में भर्ती हुए

जयपुरएक घंटा पहले
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उनकी तबीयत को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं

एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं से नाराज होकर गए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति शनिवार को ईएचसीसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। लेकिन यहां भी स्थानीय डॉक्टर्स के अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सको की देखरेख में ही उपचार चलेगा।

इनके इलाज की जिम्मेदारी एसएमएस मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ.एस बनर्जी को सौंपी गई है। वहीं तीन असिस्टेंट प्रोफेसर की राउंड द क्लॉक भी डयूटी लगाई गई है। साथ ही डॉ. बनर्जी को सुपर विजन के भी निर्देश दिए गए हैं।

मालूम हो कि मामले में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र भी लिखा गया है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को लेकर भी पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि यदि महांति के इलाज में किसी दूसरे अस्पताल या संस्थान की जरूरत हो तो उन्हें वहां भी ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर एण्यर एंबुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है।

गौरतलब है कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद महांति को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अव्यवस्थाओं से नाराज होकर वे घर चले गए थे, लेकिन शनिवार को उन्हें ईएचसीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

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