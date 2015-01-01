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अलर्ट:चिकनगुनिया ने पैर पसारे; प्रदेश में 800 मरीज

जयपुरएक घंटा पहले
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प्रदेश में एक तरफ कोरोना वायरस से न केवल सरकार बल्कि आमजन की नींद उड़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ चिकनगुनिया भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगातार चिकनगुनिया के बढ़ रहे मामलों से चिकित्सा विभाग, नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। इस साल 800 से ज्यादा चिकनगुनिया के मामलों से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

जबकि पिछले साल 360 ही मामले मिले थे। चिकित्सा विभाग के अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे है कि सभी जिलों के सीएमएचओ जानलेवा कोविड महामारी के साथ-साथ मौसमी बीमारियों को रोकने के निर्देश दिए है। मौजूदा स्थिति में जयपुर समेत अलवर, दौसा, धोलपुर, भरतपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनूं के हालात भयावह है।

ऐसे बढ़े मरीज वर्ष संख्या 2018 254 2019 365 2020 800

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