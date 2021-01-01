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आदेश:सीआईएससीई, एकेडमिक सेशन शुरू होगा मार्च से

जयपुर3 घंटे पहले
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कांउलिस फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) का नया एकेडमिक सेशन मार्च मध्य से शुरू होगा। ये आदेश विभिन्न स्कूल प्रिंसिपल्स से मिल रही क्वेरी के बाद जारी किए गए हैं। हालांकि एग्जाम पैन्डेमिक और पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण फरवरी व मार्च में नहीं होंगे। एकेडमिक सेशन में बदलाव नहीं किया गया है। इस संबंध में सीआईएससीई ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए उन्हें वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।

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