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बजट पर नेताओं के बोल:गहलोत ने कहा-सिर्फ 5 चुनावी राज्यों पर फोकस, पायलट ने निजीकरण को बढ़ावा देने वाला बताया; राजे बोलीं- विकास की परिभाषा लिखने वाला

जयपुर2 घंटे पहले
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  • कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा- इस बजट में राजस्थान के लिए कुछ नहीं
  • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है

केंद्र सरकार के बजट पर अब बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट में राजस्थान के लिए घोषणा नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। इसे राजस्थान की जनता को निराश करने वाला बजट बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट बताया है।

गहलोत ने कहा- राजस्थान की जनता बजट से निराश
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही हैं। पेट्रोल-डीजल पर नए सेस लगाकर इसकी कीमत में कोई राहत नहीं दी है।

बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा ‘पांच चुनावी राज्य बजट’ प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय FDI के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार FDI को बढ़ावा दे रही है। इसकी झलक बजट में भी दिखी। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से FDI का विरोध करने की जगह देशहित में बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता।

पायलट बोले- निजीकरण को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी नया नहीं
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा राजस्थान को इस बजट से निराशा ही मिली है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, लंबित रेल परियोजनाओं, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पूरी तरह चुप्पी साधी गई है। मध्यम वर्ग को आयकर सीमा में किसी प्रकार की छूट न देकर उनके साथ धोखा किया गया है। बजट में किसानों, बेरोजगारों, युवाओं और एमएसएमई के लिए कुछ भी नया नहीं है। बजट निजीकरण को बैंकिंग, बिजली, बीमा, शिपिंग सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ाने पर केंद्रित है।

कृषि क्षेत्र में कर्ज की सीमा 15 लाख करोड़ से 16.25 लाख करोड़ की गई। यह पर्याप्त नहीं है। राज्यों की सहकारी बैंकों को नाबार्ड से यह राशि भी पिछले वर्षों में समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हुई है। बजट में किसानों के कर्ज, एमएसपी की गारंटी पर कुछ नहीं कहा गया। स्वास्थ्य, पोषण, शहरी जल-जीवन मिशन, शहरी स्वच्छ मिशन को लेकर 5 साल के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए राज्यों के पास संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या होगी।

डोटासरा ने कहा- आम बजट नहीं यह ‘कॉरपोरेट घरानों’ का बजट है
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आज जो बजट पेश किया है वो ‘आम बजट’ नहीं ‘कॉरपोरेट घरानों’ का बजट है। अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए सरकार के पास ठोस दिशा नहीं है। बजट में मिडिल क्लास की उपेक्षा की गई, इनकम टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी गई उल्टा PF से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर न के बराबर कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि को 10,000 करोड़ तक घटा दिया है। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला ये हमारे 25 यशस्वी सांसद बताएंगे जिनको प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद से विजयी करके दिल्ली भेजा है।

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बोलीं- विकास की नई परिभाषा लिखने वाला बजट
पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि देश का आम बजट लोकतंत्र के पवित्र मूल्यों को समर्पित बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। देश के विकास की नई परिभाषा लिखने वाले इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों,आदिवासियों सहित सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।

इससे आम लोगों के जीवन के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक और व्यापक बदलाव आएगा। यह बजट स्वस्थ व उन्नत भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे युवा वर्ग को सीधे तौर पर फायदा होगा।

सतीश पूनिया ने कहा-बुनियादी विकास की सभी योजनाओं को समाहित किया
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मोदी सरकार ने इस बजट में सभी पहलुओं को छूते हुए सभी सेक्टरों के मजबूती के साथ विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इस बजट के प्रावधान में लोककल्याण की भावना साफ तौर पर दिखती है, जिसमें भारत के बुनियादी विकास की सभी योजनाओं को विशेष तौर पर समाहित किया गया है, जिनके लिए मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है।

सरकार ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर विशेष फोकस किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क, रेलवे के ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही 2023 तक ब्राॅडगेज लाइनों को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

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