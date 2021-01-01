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कमर्शियल सिलेंडर 190 रुपए महंगा:प्रदेश में अब 1550 रुपए में मिलेगा, घरेलू सिलेंडर पर कोई असर नहीं; पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी नहीं बदली

जयपुर12 मिनट पहले
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सिबॉलिक इमेज। - Dainik Bhaskar
सिबॉलिक इमेज।

पेट्राेलियम कंपनियों ने सोमवार को 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 190 रुपए महंगा कर दिया। राजस्थान में इसकी कीमत अब 1360 रुपए से बढ़कर 1550 रुपए हो गई। कंपनियों की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक, राज्य में घरेलू सिलेंडरों की मौजूदा दर 698 रुपए है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आम उपभोक्ता की रसोई पर इस माह कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।

बताया जा रहा है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए अगले माह तक 14.2 किलो एलपीजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की दर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फैडरेशन के सचिव कार्तिकेय गौड़ का कहना है कि प्रदेश में सिलेंडरों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं को समय पर अपने सिलेंडर रिफिल कराते रहना चाहिए।

दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच कंपनियों ने सोमवार को भी इन दोनों की दरों में बढ़ोतरी नहीं की है।

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