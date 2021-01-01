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1004 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा:स्टेट जीएसटी चोरी की आशंका पर वाणिज्यक कर विभाग ने शुरू की जांच,अफसरों की कमेटी सात दिन में देगी रिपोर्ट

जयपुरकुछ ही क्षण पहले
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  • फर्जी इनवॉइस और कर चोरी के मामलों के साथ अफसरों की लापरवाही की भी होगी जांच

1004 करोड़ रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े में ​तीन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) की कार्रवाई के बाद वाणिज्यिक कर विभाग सक्रिय हो गया है। इस पूरे मामले में अब स्टेट जीएसटी की चोरी और वाणिज्यक कर विभाग के अफसरों की ढिलाई भी सामने आई है। वाणिज्यक कर विभाग ने स्टेट जीएसटी चोरी और विभागीय लापरवाही की जांच के लिए दो अफसरों की कमेटी का गठन किया है। 23 जनवरी को ही डीजीजीआई ने 1004 करोड़ के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड विष्णु गर्ग सहित पांच लोगों को गिरफ्तार ​किया था।

वाणिज्यक कर विभाग के आयुक्त ने अतिरिक्त आयुक्त शक्तिसिंह राठौड की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, कमेटी में वित्तीय सलाहकार महेंद्र भूकर को सदस्य बनाया गया है। सात दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद दो सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरु कर दी है। 2 फरवरी के आसपास आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है।

डीजीजीआई की कार्रवाई के दो दिन बाद वाणिज्यक कर विभाग हरकत में आया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी की बड़ी कार्रवाई करा पर्दाफाश किया उसमें स्टेट जीएसटी की चोरी भी शामिल है। इस पूरे मामले में अब वाणिज्यक कर विभाग के जिम्मेदार अफसरों से भी जांच में पूछा जाएगा कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब वाणिज्यक कर विभाग स्टेट जीएसटी की चोरी के मामलों को लेकर सक्रिय हो गया है। कर अपवंचन शाखा से जुड़े अफसरों को स्टेट जीएसटी चोरी के मामलों में डीजीजीआई से पहले कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है।

स्टेट जीएसटी रिफंड में फर्जीवाड़े की आशंका पर भी जांच

जीएसटी और एसजीएसटी चोरी के बड़े मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा करके बिना कोई माल बेचे जीएसटी का रिफंड क्लैम करने का मामला सामने आने के बाद अब डीजीजीआई के साथ वाणिज्यक कर विभाग भी सक्रिय हो गया है। अब स्टेट जीएसटी रिफंड में फर्जीवाड़े को लेकर भी जांच की जा रही है।

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