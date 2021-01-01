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पार्किंग शुल्क:जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में कॉमर्शियल वाहनों को देने होंगे 50 रुपए

जयपुर2 दिन पहले
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  • पार्किंग शुल्क काे लेकर टैक्सी कार-एयरपाेर्ट प्रशासन हुए आमने-सामने

एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में प्रवेश पर कॉमर्शियल वाहनों पर लागू की गई पार्किंग शुल्क को लेकर कार टैक्सी ड्राइवर और एयरपोर्ट प्रशासन आमने-सामने हो गए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने एक साल बाद गुरुवार से अराइवल एरिया में कार टैक्सी सहित कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर 50 रुपए पार्किंग शुल्क लागू कर दिया है।

यह राशि प्राइवेट कंपनी की ओर से वसूली जाएगी। इसका कार टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया है। ड्राइवरों का कहना है कि प्रशासन ने एक साल तक कोई शुल्क नहीं ली तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें पार्किंग शुल्क लागू करनी पड़ी है। वहीं कार टैक्सी ड्राइवरों ने कंपनी के आदमियों पर 50 की जगह 80 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर वसूले जा रहे हैं 150 रुपए

एयरपोर्ट डायरेक्टर जेएस बलहारा का कहना है कि कॉमर्शियल वाहनों से पार्किंग शुल्क हर एयरपोर्ट पर वसूली जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि हम तो 50 रुपए ही ले रहे हैं। एक साल तक कोई कंपनी नहीं आई इस वजह से एयरपोर्ट प्रशासन ही अराइवल में वाहनों का संचालन कर रहा था।

अब ठेका कंपनी को दे दिया गया है। शुल्क अराइवल एरिया में कॉमर्शियल वाहनों की भीड़ होने पर शुरू किया गया है। अब कार टैक्सी एक ही बार आती है, जबकि पहले दिन में तीन-चार बार एक ही टैक्सी चक्कर लगा कर चली जाती थी।

  • एयरपोर्ट पर लागू की गई पार्किंग शुल्क बिलकुल गलत है। इसमें एयरपोर्ट प्रशासन को कुछ मिनिट की छुट देनी चाहिए। पहले भी छुट दे रखी थी। अगर ऐसा नहीं किया तो विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। - दिलीप सिंह महरौली, प्रदेशाध्यक्ष, ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन
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