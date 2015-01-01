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कोरोना का असर:निगम के जागरूकता अभियान में उलझ गई आमजन की शिकायतें, 4197 मामलों का नहीं हुआ निस्तारण

जयपुरएक घंटा पहले
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कोरोना वायरस संक्रमण ने आमजन की शिकायतों के निस्तारण पर भी ब्रेक लगा दिया है। दरअसल काेरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए नगर निगम ग्रेटर व हैरिटेज के अफसरों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में दोनों नगर निगम के अफसर-कर्मचारी शामिल होकर भले ही लोगाें को जागरूक कर रहे है, लेकिन अफसर-कर्मचारियों के अभियान में व्यस्त होने के कारण लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हाे रहो है।

निगम के कंट्रोल रूम और संपर्क पॉर्टल पर मिलने वाले 4197 शिकायते पेंडिंग है। इनमें से करीब 2 हजार शिकायतों का पिछले दस दिन से अफसरों ने निस्तारण नहीं किया और इनमें 300 से ज्यादा शिकायते तो पिछले एक माह से पेंडिंग पड़ी है।

ऐसे में लोगों को जोन कार्यालयों व निगम मुख्यालयों के अफसरों के पास कॉलोनी की समस्याओं को दूर करने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम सीईओ दिनेश यादव का दावा है कि पिछले दिनों की तुलना में शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और लाइट की सबसे ज्यादा समस्या : पड़ताल में सामने आया कि लोगों की ओर से मिलने वाली शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायते हूपरों द्वारा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण नहीं करने और खराब लाइटों समय पर ठीक नहीं होने की है।

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