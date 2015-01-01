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अब 'डिप्टी' की सेफ्टी की बारी:जयपुर में कांग्रेस डिप्टी मेयर पद पर अल्पसंख्यक को उतारने की तैयारी में; भाजपा में सवर्ण नामों पर मंथन

जयपुर39 मिनट पहले
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प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग।
  • मेयर पद न मिलने से नाराज अल्पसंख्यकों को उपमहापौर पद देकर खुश करने की तैयारी में कांग्रेस, कुछ लोगों ने प्रदर्शन कर जताई थी नाराजगी

जयपुर नगर निगम में मेयर पद पर प्रत्याशी के चयन के बाद अब डिप्टी मेयर पद लॉबिंग शुरू हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां के पदाधिकारी इस पर पार्षदों से राय शुमारी भी करने लग गए हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए जहां कांग्रेस का पूरा फोकस हैरिटेज पर है, तो वहीं भाजपा का ग्रेटर में। दोनों ही यहां अपने मेयर के साथ डिप्टी मेयर बनाने के लिए पूरी तरह आश्चस्त हैं।

कांग्रेस सूत्रों की माने तो जयपुर में मेयर पद नहीं मिलने से खफा अल्पसंख्यकों को डिप्टी मेयर पद देकर खुश किया जा सकता है। इसके लिए दो नामों पर चर्चा भी हो रही है। इसमें तीन बार लगातार पार्षद रहे उमरदराज के अलावा दूसरा नाम असलम फारूखी का सामने आ रहा है। उमरदराज लंबे समय से पार्षद हैं और पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष भी रहे है। वहीं फारूखी पहली बार पार्षद बने हैं लेकिन वह मुख्य सचेतक महेश जोशी के करीबी माने जाते हैं।

पीसीसी के बाहर किया विरोध
मेयर पद नहीं मिलने से नाराज अल्पसंख्यकों के एक समूह ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (पीसीसी) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ़ोरम राजस्थान के बैनरतले हुए इस प्रदर्शन में फोरम के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद शरीफ ने बताया कि मुस्लिम वर्ग प्रदेश में 98 प्रतिशत वोट कांग्रेस को करता है। उसके बावजूद पूर्व में भी मुस्लिम समाज को पार्टी व संगठन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यह समाज के साथ घोर अन्याय है।

सवर्ण पर दांव खेल सकती है भाजपा
इधर भाजपा में भी डिप्टी मेयर के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा यहां सवर्ण को डिप्टी मेयर बना सकती है। इसके तहत जितेन्द्र श्रीमाली का नाम सबसे आगे है। श्रीमाली राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता भी। इसके अलावा संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े है । श्रीमाली के अलावा एक दूसरा नाम पुनीत कर्णावत का चल रहा है। कर्णावत वसुंधरा सरकार में यूडीएच मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत के करीबी माने जाते है। राजपाल झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र से आते है और यहां से बीजेपी का नगर निगम चुनाव में औसत परफोरमेंस सबसे अच्छा रहा है।

ये है बहुमत की गणित
बहुमत की बात करें तो ग्रेटर 150 सीटों में से भाजपा के पास 88, कांग्रेस के पास 49 सीटें है। 13 निर्दलीय पार्षद है। आज बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस ने ग्रेटर के 13 में से 3 निर्दलीयों को अपने साथ लाने का दावा किया है। लेकिन इस स्थिति में भी भाजपा यहां पूरी तरह सेफ है, क्योंकि बहुमत के 76 के आंकड़े से 12 सदस्य अभी भी उसके पास ज्यादा है। इसी तरह हैरिटेज की बात करें तो यहां 100 सीटों में से भाजपा के पास 42 , कांग्रेस के पास 47 और निर्दलीय 11 है। कांग्रेस इन 11 में से 8 निर्दलीय पार्षद अपने साथ होने का दावा करती है। इस स्थिति में कांग्रेस की यहां मेयर, डिप्टी मेयर और बोर्ड बनाने की संभावना बहुत बढ़ गई है।

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