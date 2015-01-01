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जयपुर महापौर चुनाव 2020:बीजेपी मेयर प्रत्याशी के नामांकन पर कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट की आपत्ति

जयपुर38 मिनट पहले
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मेयर पद के लिए वोटिंग 10 नवंबर को होगी और उसी दिन शाम को परिणाम घोषित होंगे।
  • रिटर्निंग अधिकारी ने की आपत्ति खारिज
  • चारों प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार

जयपुर नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए भरे गए आवेदन पत्रों की आज जांच की गई, जिसमें सभी आवेदन पत्र सही पाए गए। इस दौरान जयपुर ग्रेटर से भाजपा प्रत्याशी सौम्या गुर्जर के नामांकन पर कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट ने वाट्सएप पर चली एक सूचना के आधार पर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसे रिटर्निंग अधिकारी कैलाश यादव ने खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या गुर्जर के एजेंट वाट्सएप पर चले एक मैसेज के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति दर्ज करवाई कि भाजपा प्रत्याशी ने शपथ पत्र में 420 के एक परिवाद का जिक्र नहीं किया। ऐसे में प्रत्याशी के नामांकन पत्र को खारिज किया जाए। हालांकि किसी तरह के दस्तावेज और तथ्य पेश नहीं करने पर रिटर्निंग अधिकारी ने उसे खारिज कर दिया। इस तरह नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर दोनों ही जगहों पर भरे गए चार नामांकन पत्र सही पाए गए और सभी को स्वीकार कर लिया।

7 को नाम वापसी, 10 को होगा मतदान
मेयर चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए जाने के बाद अब 7 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का आखिरी दिन है। अगर कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं लेगा तो मेयर चुनने के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

11 को होगा उपमहापौर के लिए चुनाव
महापौर के चुनाव के अगले दिन 11 नवंबर को उपमहापौर निर्वाचन के लिए चुनाव होंगे। जिसमें सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे और 11.30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र सही पाए जाने और जरूरत पड़ने पर दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

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