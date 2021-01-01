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सीएम की मंत्रियों को हिदायत:उपचुनावाें की तैयारियाें में जुटी कांग्रेस, मंत्रियाें व प्रभारियाें काे चुनावी क्षेत्रों में डेरा डालने को कहा

जयपुर2 घंटे पहले
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प्रदेश में 6 अप्रैल से पहले चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। - Dainik Bhaskar
प्रदेश में 6 अप्रैल से पहले चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।
  • संगठन प्रभारी क्षेत्र की जो समस्याएं लाएं उनका समाधान हो

बजट सत्र के बाद प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में हाेने वाले उपचुनावाें की तैयारियाें काे लेकर बुधावार काे मुख्यमंत्री आवास पर प्रभारी मंत्री और संगठन प्रभारियाें की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे।

मंत्रियों में रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, अशोक चांदना व भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। वहीं निकाय व उपचुनाव प्रभारियों में राजसमंद प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, भीलवाड़ा प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़, चूरू प्रभारी राजेंद्र मूंड और सहाड़ा प्रभारी मुकेश वर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। माकन ने राजसमंद चुनावों में कांग्रेस की जीत को बड़ा बताया।

उन्होंने कहा कि राजसमंद में पार्टी 25 साल बाद चुनाव जीत सकती है तो फिर कहीं भी जीता जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राजसमंद प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज को बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रभारियों को निर्देश दिए कि उपचुनावों की तैयारियों को लेकर अभी से उन विधानसभाओं में फीडबैक दौरे शुरू कर दें। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि संगठन प्रभारी क्षेत्र से जुड़ी जो भी समस्याएं उनके सामने लाते हैं उनका तत्काल समाधान किया जाए।

प्रदेश की चार विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव
प्रदेश में 6 अप्रैल से पहले चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें सहाड़ा, वल्लभनगर और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस के पास थी। वहीं राजसमंद सीट पर भाजपा का कब्जा था। कैलाश त्रिवेदी के निधन सहाड़ा, गजेंद्र शक्तावत के निधन से वल्लभगढ़, मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन से सुजानगढ़ और किरण माहेश्वरी के निधन से राजसमंद सीट खाली हुई है। निकाय चुनावों में राजसमंद से कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। सहाड़ा में भाजपा जीती लेकिन कांग्रेस भी कांटे की टक्कर में रही। सुजानगढ़ और वल्लभगढ़ में निर्दलीय हावी रहे हैं।

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