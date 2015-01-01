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मेयर की कुर्सी को लेकर सियासत गरमाई:मुस्लिम विरोध झेल रही कांग्रेस ने ग्रेटर में भाजपा मेयर प्रत्याशी पर उठाए सवाल

जयपुर2 घंटे पहले
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डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने रफीक खान व अमीन कागजी समेत मुस्लिम पार्षदों से नाम फाइनल कर बताने के लिए कहा है

निकाय चुनावों के बाद अब प्रदेश में मेयर की कुर्सी को लेकर सियासत गरमा रही है। एक तरफ हैरिटेज नगर निगम में मुस्लिम मेयर की मांग को लेकर कांग्रेस को अपना वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है तो ग्रेटर में वह भाजपा खेमे में सेंधमारी करना चाहती है।

हैरिटेज में मुस्लिम मेयर की मांग को लेकर शनिवार को कुई मुस्लिम संगठन कांग्रेस की बाड़ाबंदी तक पहुंच गए। यहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करने की मांग की। मुस्लिम नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले चुनावों में इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाड़ाबंदी तीन दिन ही है लेकिन इसके बाद पार्षदों और विधायकों को क्षेत्र में आना ही होगा।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यह विरोध कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के विरोधी खेमें की तरफ से है। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने रफीक खान व अमीन कागजी समेत मुस्लिम पार्षदों से नाम फाइनल कर बताने के लिए कहा है।

वहीं ग्रेटर निगम में कांग्रेस बहुमत से काफी पीछे है लेकिन वह दावा कर रही है कि भाजपा की मेयर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर को लेकर भाजपा पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस ने सौम्या गुर्जर के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने सौम्या गुर्जर के पति के खिलाफ दर्ज मुकदमों की एक सूची सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेयर प्रत्याशी के परिवार की छवि काफी खराब है ऐसे में भाजपा के पार्षद भी उनके खिलाफ हैं।

ग्रेटर में भाजपा भारी
जयपुर ग्रेटर की 155 सीटों में से भाजपा के खाते में 88, कांग्रेस के पक्ष में 49 सीटें आई हैं। भाजपा के पास बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत है। अर्चना शर्मा ने कहा कि भाजपा मेयर प्रत्याशी के नोमिनेशन के समय उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ पार्षदों को साथ नहीं रखा गया जिससे साबित होता है कि भाजपा में मेयर प्रत्याशी पर विरोध है।

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