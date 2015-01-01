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सियासी बाड़ेबंदी:कांग्रेस को क्रॉसवोटिंग का डर, हैरिटेज के बाद ग्रेटर के पार्षद भी होटल में शिफ्ट

जयपुर25 मिनट पहले
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जयपुर के होटल शकुन में बाड़ेबंदी के दौरान वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी।

सत्ताधारी दल कांग्रेस को जयपुर में जीतकर आए अपने पार्षदों के टूटने या मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। शायद यही कारण है कि आज ग्रेटर के पार्षदों को भी होटल में शिफ्ट कर दिया। शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस के विधायक और विधायक प्रत्याशी एक-एक कर अपने-अपने क्षेत्र के पार्षदों को लेकर होटल शकुन पहुंचने शुरू हो गए।

सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्षदों को दोपहर एक बजे मैसेज किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विधायक व विधायक प्रत्याशी से मिले। जहां से उनको सभी प्रत्याशी अपने साथ वाहनों में बैठाकर होटल शकुन पहुंचे। होटल पहुंचने से पहले ही सभी पार्षदों के फोन भी बंद करवा दिए। इससे पहले वहां मुख्य सचेतक महेश जोशी व अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला और होटल में उनके ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने केवल हैरिटेज नगर निगम से जीतकर आए पार्षदों की बाड़ेबंदी 3 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद की थी, परंतु उस समय ग्रेटर के पार्षदों को बाड़ेबंदी से अलग रखा गया था। गुरुवार को मेयर चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद इन सभी को होटल शकुन से देर शाम दिल्ली बाइपास स्थित जयबाग रिसोर्ट में शिफ्ट किया था।

कांग्रेस के 49 पार्षद जीते है ग्रेटर में
नगर निगम के 150 वार्डो में कांग्रेस के 49 पार्षद जीतकर आए है। ग्रेटर से कांग्रेस ने दिव्या सिंह को मेयर का प्रत्याशी बनाया है। मेयर प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 76 पार्षदों का समर्थन चाहिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के लिए यहां चुनाव जीतना आसान नहीं है, लेकिन मेयर के चुनाव में कोई क्रॉसवोटिंग न हो और उससे पार्टी की छवि खराब न हो इसे देखते हुए ग्रेटर के पार्षदों को भी आज अपनी निगरानी में रख लिया।

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