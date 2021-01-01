पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:एसएमएस अस्पताल में दो सप्ताह से ठेका कर्मियों की हड़ताल, नहीं सुन रही सरकार

जयपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पंजीकरण के लिए लंबी कतार, सफाई व्यवस्था भी प्रभावित

एसएमएस अस्पताल में पिछले दो सप्ताह से ठेका कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को पंजीकरण के लिए लंबी लाइन में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वार्डों में सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बाहर से आने वाले मरीजों को ट्राली मैन भी समय पर नहीं मिलने से परिजन इधर-उधर ढ़ूंढ़ते रहते है।

नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे ठेका कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बुधवार को भी एसएमएस अस्पताल परिसर में विभिन्न मांंगों को लेकर कार्मिक धरने पर बैठे रहे। यही हाल जेके लोन, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल चांदपोल का है। इधर, एसएमएस व महिला चिकित्सालय सांगानेेरी गेट अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसके लिए ठेकेदार को पाबंद किया गया है।

नहीं बनी सहमति, तीसरी बार भी बेनतीजा रही वार्ता
ठेका कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से मेडिकल शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार की अध्यक्षता में बुधवार को भी वार्ता बेनतीजा रही। बैठक में संयुक्त सचिव सुनील शर्मा, अतिरिक्त निदेशक भवानी सिंह पालावत, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉ.राजेश शर्मा समेत अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले भी दो बार वार्ता हो चुकी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser