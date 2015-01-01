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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड:कटौती पर विवाद: बोर्ड की सफाई- 2000 रु. का भुगतान केवल स्थगित किया

जयपुरएक घंटा पहले
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उत्तर पुस्तिका जांच के पारिश्रमिक में से दो हजार रुपए की कटौती के मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बैकफुट पर आ गया है। इस मामले पर विवाद उठने के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को सफाई दी कि पारिश्रमिक में से दो हजार रुपए कटौती नहीं की गई है।

बल्कि प्रत्येक परीक्षक को दो हजार रुपए का भुगतान स्थगित रखा गया है। इस मामले पर दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद बोर्ड के अधिकारी हरकत में आए। उन्होंने इस मामले पर सफाई जारी की। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली ने सफाई दी।

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