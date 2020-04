एडीजी बीएल सोनी ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अफसरों को दिए कार्रवाई के निर्देश

सोशल मीडिया पर भ्रामक मेसेज, वीडियो भेजने वालों व बाहर निकलने वालों केस दर्ज करें

दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 05:37 PM IST

जयपुर. जयपुर. COVID-19 वायरस पर जारी दिशा-निर्देशों तथा लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए प्रदेश के क्राइम ब्रांच ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने प्रदेश के समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक व कमिश्नरेट को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार 3 अप्रेल को जारी अधिसूचना की पालना करने की एडवाइजरी जारी की।

एडीजी सोनी ने बताया कि इस एडवाइजरी में COVID-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति के क्वारैंटाइन, मोनिटरिंग संबंधी तथा क्वारैंटाइन का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, संस्था व कम्पनी आदि द्वारा लॉकडाउन या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो थाना पुलिस द्वारा निम्नलिखित संबंधित अपराध धाराओं में कार्रवाई की जायेगी..........



सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के संबंध में......

यदि कोई COVID-19 वायरस महामारी के संक्रमण के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी या झूठे संदेश प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 270, 505 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

लॉकडाउन के दौरान दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होने पर....

-लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों तथा धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

-यदि कोई COVID-19 वायरस माहमारी के संक्रमण को लापरवाही पूर्वक फैलाने का या संक्रमण को रोकने के उपायों की उपेक्षा करेगा तो उसके खिलाफ धारा 269 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।

-यदि कोई COVID-19 वायरस माहमारी के संक्रमण को जानबूझकर फैलाने का कार्य करेगा, तो उसके खिलाफ धारा 270 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

-यदि कोई क्वारैंटाइन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ धारा 271 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।

-लॉकडाउन के दौरान पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों, होमगार्ड, सफाई कर्मचारियों आदि के साथ मारपीट करता है या उसके/उनके राजकार्य में बाधा पहुंचाता है, तो धारा 186, 332, 353आईपीसी एवं धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

-यदि कोई व्यक्ति किसी भी अस्पताल कर्मी से दुर्व्यवहार, मारपीट करता है या उनके कार्य में बाधा पहुँचाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ Section-4 of "Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act 2008 के तहत कार्रवाई की जा सकती है ।

-लॉकडाउन के दौरान यदि कोई दुकानदार काला बाजारी करता है या किसी वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसके खिलाफ "आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम" के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।

धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर कार्रवाई.........

यदि कोई लॉकडाउन के दौरान धार्मिक भावनाएं भडकाता है या धार्मिक उन्माद पैदा कर जनता को ठेस पहुचाता है, तो उसके खिलाफ धारा 153 ( क ) तथा 295क भा.द. सं. के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

अन्य अपराध घटित होने पर कार्यवाही...

-यदि कोई ऐसी झूठी चेतावनी या झूठी धमकी देता है, जिसमे आमजन में COVID-19 वायरस माहमारी के संक्रमण के बाबत आतंक एवं भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके खिलाफ धारा 188 आईपीसी एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

-लॉकडाउन के दौरान कोई कम्पनी या संस्था सरकारी दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन के समय कार्यरत जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ धारा 188 भा.द.सं. एवं धारा 58 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।