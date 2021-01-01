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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण:टीका लगवाकर बोले जयपुर कलेक्टर नेहरा, भ्रामक प्रचार में न आए वैक्सीन पूरी तरह सेफ, मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूं

जयपुरएक घंटा पहले
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जयपुर में आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरूआत में कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा टीका लगवाते हुए। - Dainik Bhaskar
जयपुर में आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरूआत में कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा टीका लगवाते हुए।

राजस्थान में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जयपुर कलेक्टर ने सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी आदर्श नगर में आज वैक्सीन लगाकर इस चरण की शुरूआत की। इस दूसरे चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज विभाग और पुलिस कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस फेज के लिए अब तक 2.39 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा कोविन एप पर अपलोड कर दिया।

वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि जिस तरह लोगों में यह भ्रम फैला था कि वैक्सीन सेफ नहीं हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होने उन हेल्थ वर्कर्स से भी आगे आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की है, जो अब तक पहले चरण में नहीं आए। साथ ही सभी आने वाले दिनों में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

16 जनवरी से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन
कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले फेज में कल तक 3 लाख 63 हजार 521 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। हेल्थ वर्कर्स को अब भी वैक्सीन लगाने का काम जारी है। अब दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले आज राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और एक-दो दिन बाद पुलिस, नगर निगम व अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राजस्व विभाग के 22 हजार 520, स्थानीय निकायों के 55 हजार 362 और पुलिस व सैन्य बलों के 1 लाख 61 हजार 236 लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

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