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  • Councilors Said In Pre board Conspiracy Of Incident Center In Khachariwas, Delhi, 100 Farmers Would Have Died If Farmers Had Not Shown Courage

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दिल्ली उपद्रव को कांग्रेस के मंत्री का समर्थन:पार्षदों की प्री-बोर्ड में खाचरियावास बोले- दिल्ली में हुई घटना केंद्र सरकार की साजिश, अगर किसान हिम्मत नहीं दिखाता तो 100 आंदोलनकारी मरते

जयपुर2 घंटे पहले
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जयपुर में सरकारी निवास पर प्री-बोर्ड बैठक में पार्षदों को संबोधित करते परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। - Dainik Bhaskar
जयपुर में सरकारी निवास पर प्री-बोर्ड बैठक में पार्षदों को संबोधित करते परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 26 जनवरी को हुए दिल्ली उपद्रव का समर्थन किया है। उन्होंने घटना को केंद्र सरकार की साजिश बताया और कहा कि अगर किसान हिम्मत नहीं दिखाते तो कल 100 किसान मारे जाते।

मंत्री ने कहा कि कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे कि लाल किला के रेलिंग और गुंबद को आंदोलन कारियों ने तोड़ दिया। ये सब झूठ है, वहां एक भी रेलिंग या गुंबद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दंगा करवाने, लाठीचार्ज करवाने में मास्टर है। इन्हें झूठ को सच और सच को झूठ बनाना आता है। खाचरियावास ने उस घटना का भी समर्थन किया, जिसमें लाल किला पर झंडा लगाने की पूरे देश में निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उस लड़के ने झंडा लगा दिया तो कौन-सा तूफान खड़ा कर दिया। अगर कल पुलिस किसानों का रास्ता नहीं रोकती तो शायद इतना बवाल नहीं होता।

मेयर-बोर्ड नहीं सुने तो मुझे या विधायक प्रत्याशी को दे अपने प्रस्ताव
इससे पहले खाचरियावास ने पार्षदों को बोर्ड की बैठक शहर के विकास से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड या मेयर आपकी नहीं सुने तो आप मुझसे मिले। अपने वार्ड या क्षेत्र की कोई समस्या है तो उसका प्रस्ताव तैयार करके आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष या मुझे या अपने विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से विधायक या विधायक प्रत्याशी को दे दें। हम इन प्रस्तावों पर को मंजूरी दिलवाने के लिए उच्च स्तर पर बात करेंगे।

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की गुरुवार को प्रस्तावित साधारण सभा से पहले बुधवार को कांग्रेस पार्षद दल की प्री-बोर्ड बैठक हुई। इसमें 26 जनवरी को आंदोलनकारियों का दिल्ली में हुआ उपद्रव चर्चा का विषय रहा। जयपुर के सिविल लाइंस स्थित सरकारी निवास पर कांग्रेस पार्षदों को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उक्त बातें कही।

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