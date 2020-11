Hindi News

Covid 19 Infected Patients Will Get Day Care Facilities, Such Centers Will Open In Private And Government Hospitals In Rajasthan

राजस्थान: कोरोना मरीजों को मिलेगी डे केयर की सुविधा, सिटी स्कोर 15 से कम और ऑक्सीजन की जरुरत नहीं होने पर मिलेगा उपचार

जयपुर का आरयूएचएस अस्पताल में कोविड वार्ड। अब राज्य सरकार कोविड सेंटरों पर डे केयर सेंटर शुरु करने जा रही है, जहां मरीजों को दवा दी जा सकेगी। उसे भर्ती रहना नहीं होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश निजी व सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे ऐसे सेंटर्स

कोविड -19 की रोकथाम को लेकर राजस्थान सरकार ने अब एक और नया कदम उठाते हुए कोविड सेंटर्स पर डे केयर सुविधा चालू करने के निर्देश दिए है। अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को इन डे केयर सेंटर्स की सुविधा मिलेगी। ये सेंटर्स कोरोना पेशेंट्स का उपचार कर रहे सभी निजी और सरकारी अस्पताल में खोले जाएंगे। निजी अस्पताल में 2500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैकेज रहेगा। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमित मरीजों में से हल्की रिस्क वाले ऐसे मरीजों की संख्या अधिक है, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इन्हें सिर्फ आवश्यक दवाइयां (इंजेक्टेबल) देने के लिए अस्पताल में भर्ती रखा जा रहा है।

लेकिन, इसकी वजह से ऐसे भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों में कोविड-19 से उत्पन्न तनाव के साथ ही अनावश्यक मानसिक तनाव/अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के स्थान पर डे-केयर की तर्ज पर ऑब्जर्वेशन में रखकर आवश्यक दवाइयां लगाकर घर भेजा जा सकता है। इससे मरीज व उसके परिजनों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। वे शीघ्र स्वस्थ्य हो सकेंगे।

इन मरीजों को मिलेगी डे केयर सेंटर्स पर उपचार की सुविधा

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टीम द्वारा दी गई राय के अनुसार ऐसे ए सिम्टॉमेटिक मरीज जिनका CT Severity Score 15/25 से कम और उनकी हालत स्थिर है या माइल्ड सिम्टोमेटिक कोविड-19 संक्रमित मरीज जिनकी उम्र करीब 65 साल और इससे ज्यादा हो। या फिर इन मरीजों को अन्य कोई गंभीर बीमारी के कारण खतरा न हो जैसे कि (डायबिटिज, हाइपरटेंशन, क्रोनिक लीवर या किडनी डिजीज, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, केरीब्रो वस्क्यूलर डिजीज, आर्गन ट्रांसप्लांट, मेलीग्नेंसी इम्यूनोडिफिसिएंसी)।

ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रखते हुए कोविड चिकित्सालय में ओपीडी/डे-केयर में उपचार किया जावे। यहां यह ध्यान रखना जरुरी होगा कि ऐसे मरीज व उनके परिजन, मरीज की देखभाल करने व पल्सरेट, तापमान व ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनीटर करने में योग्य हो।

फिजिशियन द्वारा ऐसे मरीजों का डे केयर सेन्टर में उपचार प्रारम्भ किये

कोविड 19 पेंशेंट्स का उपचार करने वाले फिजिशियन को यह ध्यान में रखना जरुरी होगा कि मरीज ऑक्सीजन पर निर्भर न हो एवं उसकी हालत स्थिर हो। मतलब कि मरीज की पल्सरेट, रक्तचाप, श्वसन दर एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन निर्धारित सामान्य सीमा में हो।

- मरीज को कोई मेजर रिस्क न हो।

- मरीज के Blood Investigation including Cytokine Marker निर्धारित सामान्य सीमा में हो।

- मरीज या उसके परिजन उसके स्वास्थ्य को सक्रिय रूप से मानीटर करने में समर्थ हो एवं डे-केयर में इलाज करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करें।

- मरीज को डे-केयर से होम आइसोलेशन में भेजते वक्त होम आइसोलेशन में अपनाई जाने वाली समस्त सावधानियां की जानकारी (युकलेट) उपलब्ध करवाई जाए तथा डे-केयर में उपचार के लिए घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर की गई यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाये।

- होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा या नये लक्षण प्रकट होने पर (यथा बुखार, श्वास लेने में परेशानी, छाती में दर्द आदि) उसे तत्काल चिकित्सा संस्थान में भर्ती होने की सलाह दी जाए।

• स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग के दौरान मरीज की स्थिति में विपरीत लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती किया जाए।

डे केयर सेंटर पर उपचार

1. ऐसे Moderate मरीज जिन्हें तेज बुखार, श्वास लेने में परेशानी, छाती में दर्द, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 प्रतिशत से कम है तथा जिनका CT Severity Score 10/25 से 15/25 के मध्य हो, का उपचार कोविड अस्पताल में भर्ती करते हुए किया जाये।

2. ऐसे सभी MILD कोविड मरीज जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां (CO Morbid Condition) T All those patients with mild disease and comorbid conditions: uncontrolled diabets, kidney or liver disease, coronary artery disease or COPD) का उपचार कोविड अस्पताल में भर्ती करते हुए किया जावे।