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सड़क हादसे:खतरनाक मोड़ व चौराहे चिह्नित, सुधार नहीं होने से हो रही हैं दुर्घटनाएं

जयपुर36 मिनट पहले
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जयपुर शहर की सड़कों पर दुर्घटना की दृष्टि से खतरनाक मोड व सर्किल दो माह बाद भी नहीं सुधारी गई। राजस्थान परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से शहर के कुछ सर्किल व अंधे मोड़ की सूची बनाकर इन्हें ब्लैक स्पॉट का नाम दिया गया। लेकिन लंबे समय के बाद भी इन खतरनाक मोड़ व ब्लैक स्पॉट के सुधार पर कार्य नहीं हुडा और न ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं।

यही कारण है कि हर साल ब्लैक स्पॉट की सूची में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ सड़कों पर तो ट्रैफिक सिग्नल भी नजर नहीं आते हैं। कई जगहों वाहनों की गति बहुत ही तेज रहने से हादसे हुए हैं, इसके बावजूद स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए। आरटीओ की ओर से कोर्ट में भी इन ब्लैक स्पॉट की जानकारी दी गई है। वहीं, इन जगहों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों में सुधार लाने की जरूरत बताई गई है।

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