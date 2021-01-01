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तफ्तीश:ज्वैलर ग्रुप की सुरंग से मिले एंटीक आइटम्स की जांच दिल्ली की टीम को

जयपुर2 दिन पहले
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ज्वैलर ग्रुप की सुरंग से मिले एंटीक आइटम्स की जांच के लिए अब दिल्ली से टीम आएगी। एंटीक आइटम्स की जांच के लिए अब एएसआई और नेशनल म्यूजियम की टीम भी जयपुर आएगी। एएसआई और नेशनल म्यूजियम की टीम यह जांच करेगी कि एंटीक आइटम्स कितने साल पुराने हैं। सिल्वर आर्ट ग्रुप की सुरंग में बड़ी संख्या में एंटीक आइटम्स मिले थे।

इनकी कीमत का आंकलन भी दिल्ली से टीम आने के बाद ही होगा। आयकर अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सिल्वर आर्ट ग्रुप से छापे में मिले दस्तावेजों और दूसरे सबूतों की आयकर विभाग फाेरेंसिंक एनालिसिस करवा रहा है। दूसरी ओर, इस रेड की अगुवाई करने वाले डीजी इन्वेस्टिगेशन सुमंत सिन्हा 31 जनवरी को रिटायर हाे रहे हैं। सुमंत सिन्हा का आयकर इंवेस्टीगेशन का 15 साल का अनुभव है। अब दिल्ली से आई टीम की जांच के बाद ही सारी स्थिति साफ हो सकेगी।

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