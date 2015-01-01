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हादसा:सिविल लाइन फाटक पर बीजेपी युवा माेर्चा का प्रदर्शन, पुतला दहन में गैस के गुब्बाराें में विस्फाेट से अफरा-तफरी

जयपुर6 घंटे पहले
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बीजेपी युवा माेर्चा और जयपुर शहर बीजेपी ने गुरुवार काे कांग्र्रेस सरकार के दाे साल पूरे हाेने के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपाईयाें ने सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ विराेध जताया। करीब एक घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उधर पुलिस ने बेरिगेट्स लगाकर प्रदर्शनकारियाें काे राेका। भाजपाईयाें ने गहलाेत सरकार पुतला भी जलाया।

पुतला जलाने के दाैरान काले गुब्बारे हवा में छाेड़े गए और पुतले पर भी टांके गए। उस दाैरान गैस के गुब्बाराें में विस्फाेट हाे गया जिससे अफरा - तफरी का भी माहाैल बना। इस प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष शहर राधव शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष हिंमाशु शर्मा, प्रदेश मंत्री राजेश मीणा, प्रदेश प्रवक्ता युवा माेर्चा शंकर गाैरा, यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष पवन यादव, अखिलेश पारीक, अंकित चेची सहित कई लाेग शामिल रहे।

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