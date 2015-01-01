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धनतेरस में धनवर्षा:जयपुर में धनवर्षा का याेग बना, कारोबार 12,000 कराेड़ के पार होने के उम्मीद में हैं बाजार

जयपुर34 मिनट पहले
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जगमग- एमआई रोड से रामगंज तक सभी बाजार चमके, छोटी चौपड़ व जौहरी बाजार रोशनी का जंक्शन
  • रियल स्टेट; कारोबार का आंकड़ा 400 कराेड़ रुपए तक पहुंच सकता है

काेराेना के डर काे पीछे छोड़ते हुए शुक्रवार काे धनतेरस पर जयपुर में धनवर्षा याेग बन गया है। व्यापारिक अनुमान के मुताबिक बाजारों बढ़ी राैनक काे देखते हुए जयपुर में कारोबार का आंकड़ा 12,000 कराेड़ रुपए के पार हाेने की उम्मीद है, जाे पिछले साल के कारोबार के मुकाबले 10 से 15 फीसदी ज्यादा हाेगा।

व्यापारियों का कहना है कि धनतेरस पर सर्राफा, ऑटाेमाेबाइल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्राॅनिकस, गारमेंट, ग्रॉसरी समेत सभी सेक्टर में अच्छा कारोबार हाेने की संभावना है। इसके पीछे व्यापारियों का तर्क है कि पिछले एक सप्ताह के दाैरान व्यापार में उठाव आया है। गुरुवार काे सर्राफा समेत सभी बाजार देर रात तक गुलजार रहे।

उम्मीद इसलिए- 6 महीनों से मंदी का दौर चल रहा है और मंदी के बाद यह त्योहारी सीजन आया है। इससे पेडिंग खरीदारी भी हाे रही है। डिस्काउंट ऑफर, स्क्रेच करने पर लाखों के पुरस्कार, ज्वैलर्स द्वारा मेकिंग चार्ज में छूट, गारमेंट्स खरीद पर 1 फ्री ऑफर्स से ग्राहक बाजार तक आ रहे हैं। काेराेना के कारण खुद के मकान और वाहन की मांग बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बाेनस देने से लिक्विडिटी बढ़ी है।

आज खरीदारी के चौघड़िया मुहूर्त
अभिजित मध्याह्न 11:50 से 12:32
चर प्रातः6:49 से 8:09
लाभ प्रातः 8:09 से 9:29
अमृत प्रातः 9:29 -से 10:50
शुभ मध्याह्न 12:11 से 1:31
चर सायं 4:12 से 5:33

शहर के 26 छोटे बड़े बाजारों में रोशनी हो रही है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि सजावट का केंद्र छोटी चौपड़ रहा, यहां चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की ओर से स्वचालित राम दरबार का प्रवेशद्वार बनाया गया है और सबसे आकर्षण स्टेच्यू आफ लिबर्टी रहा, जिसे दुधिया रोशनी से सजाया गया है।

एमआई रोड के महासचिव सुरेश सैनी ने सबसे पहले रोशनी की शुरुआत एमआई रोड की पांच बत्ती से करवाई। यहां गर्वमेंट हॉस्टल चौराहा से अजमेरी गेट तक बाजार के दोनों तरफ हजारों सुनहरी बल्ब लगाए गए हैं। यह लगातार दूसरा मौका है जब धनतेरस से दो दिन पहले बाजारों में दीपावली की सामूहिक रोशनी शुरू हो गई हैं, जो गोवर्धन तक रहेगी।
रामगंज में गंगा-जमुना, आमेर रोड पर चांद-तारे
रामगंज में सजावट की होड़ दिखी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुकुमचंद अग्रवाल ने बताया- यह बाजार गंगा जमुनी तहजीब का गवाह है। हिन्दू-मुस्लिम भाईयों ने मिलकर इमारतों, दुकानों पर रोशनी की है। आमेर रोड पर जलमहल के सामने पहली बार पेट्रोल पंप के आसपास रोशनी की गई है।

सभी सेगमेंट में उछाल
एक सप्ताह में बदल गया व्यापार का मिजाज, रोशन बाजारों में उमड़ रहे ग्राहक

आभूषण कारोबार
सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी, जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल के मुताबिक ज्वैलरी व सिक्के का कारोबार 275 से 300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ज्वैलरी कारोबार में 10% तक की बढ़ोतरी संभव है।
रियल एस्टेट
क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष सुनील जैन के अनुसार जयपुर में लगभग 500 फ्लैट बिकने या बुकिंग हाेने की संभावना है। इसके मद्देनजर कारोबार का आंकड़ा 400 कराेड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले 25% तक ज्यादा हाे सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स
-इलेक्ट्राे प्लाजा के एमडी संजीव सुराेलिया के मुताबिक करीब 80 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बिकने की संभावना है। पिछले एक सप्ताह से हाे रही बुकिंग काे देखते हुए कारोबार 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।
ऑटो मोबाइल
हुंडई मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल आराेड़ा हुंडई के निदेशक निमिश अराेड़ा के मुताबिक जयपुर में 500 करोड़ रुपए कीमत के वाहन बिकने की संभावना है। 3,000 कारें व 30,000 दुपहिया वाहन शामिल है। ऑटाेमाेबाइल कारोबार में 25% ग्रोथ हाे सकती हैै।
अन्य सेगमेंट्स : फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के अनुसार धनतेरस पर गारमेंट, मिठाइयां,फुटवियर, ग्राॅसरी, बर्तन और अन्य उत्पादों कारोबार 10,000 से 11,000 कराेड़ रुपए का कारोबार हाेने की उम्मीद है।

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