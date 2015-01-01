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आंदोलन का असर:गुर्जर आंदोलन के चलते 6 ट्रेनें डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची

जयपुर3 घंटे पहले
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गुर्जर आंदोलन के चलते शनिवार को सातवें दिन पश्चिम मध्य रेलवे की छह ट्रेनें सामान्य रूट की बजाय लंबे रूट से होते हुए डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची। रेलवे के अनुसार 09451 (गांधीधाम -भागलपुर, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 6.11.20) वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-बांदीकुई, 02964 (उदयपुर सिटी- हजरत निजामुद्दीन, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 7.11.20) वाया चंदेरिया-मदार-जयपुर-रेवाडी, 02963 (हजरत निजामुद्दीन-उदयपुर, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 7.11.20) वाया रेवाडी-जयपुर-मदार-चंदेरिया, 02416 (नई दिल्ली-इंदौर, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 7.11.20) वाया रेवाडी-जयपुर-सवाई माधोपुर 02415 (इंदौर-नई दिल्ली, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 7.11.20) वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाडी और 09039 (बान्द्रा टर्मिनस-मुज्जफरपुर, प्रारम्भिक स्टेशन से चलने की दिनांक 7.11.20) वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-बांदीकुई होकर संचालित की गई।

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