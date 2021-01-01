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यह कैसी मानवीयता:तबीयत खराब हाेने से सड़क पर बेहोश हुआ युवक, बाइक-माेबाइल और पर्स ले गए बदमाश

जयपुर2 दिन पहले
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सांगानेर थाना इलाके में सड़क पर तबीयत खराब हाेने से एक व्यक्ति बेहोश हाे गया। कुछ देर बाद जब उसे हाेश आया ताे उसकी बाइक, माेबाइल व पर्स तक चाेरी कर ले गया। इस संबंध में पीड़ित गणपति नगर, सांगानेर निवासी दिलीप वर्मा ने रिपाेर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह बाइक से महेश नगर अपने ससुराल गया था। रात 10 बजे सांगानेर घर जाने के लिए रवाना हुआ था। बी टू बाईपास चाैराहे के पास उसे बेचैनी महसूस हुई। धीरे-धीरे आता हुआ वह सांगानेर थाने के सामने बत्ती के पास आकर बाइक राेककर साइड में बैठ गया।

इसके बाद उसे हाेश नहीं रहा। रात करीब 1:30 बजे जब हाेश अाया ताे बाइक, माेबाइल और पर्स चाेरी हाे गए। लाेगाें से मदद मांगकर वह घर पहुंचा और परिजनाें काे बात बताई। परिजन चाैराहे पर पहुंचे और आस-पास बाइक व सामान की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वर्मा का दाे साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसकी वजह से उसे कई बार बेचैनी हो जाती है।

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