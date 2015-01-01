पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दीपावली पर चढ़ने लगे बाजार:रौनक बढ़ने से लोगों का डर हुआ कम, इसलिए उम्मीद से 40 फीसदी ज्यादा उठा मावे का बाजार

जयपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
दीपावली तक बाजार में और मांग बढ़ने की उम्मीद। बाजारों की रौनक को देखते हुए सावों में और सुधर सकती है बाजार की स्थिति।

कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के कारण बिगड़े बाजारों के हालात अब धीरे-धीरे वापस सुधरने लगे है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आगामी दीपावली, भाईदूज सहित अन्य त्यौहार को देखते हुए जयपुर में मावे की डिमांड उम्मीद से 40 फीसदी ज्यादा आने लगी है। इसके पीछे कारण बाजार में आवाजाही बढ़ने से लोगों में कोरोना के प्रति डर कम होने लगा है और अब लोग खरीददारी करना भी पसंद करने लगे है।

जयपुर में मावे का सबसे ज्यादा उत्पादन चौंमू के चीथवाड़ी, खेजरोली, हाड़ौता, उदयपुरिया सहित आस-पास के एक दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में बनी फैक्ट्रियों से होती है। चीथवाड़ी के एक मावा बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुले तक उन्होने बताया कि जून-जुलाई में औसत डिमांड प्रतिदिन 50 से 100 क्विंटल ही थी। अगस्त-सितम्बर में ये डिमांड बढ़कर 175 से 200 क्विंटल तक पहुंच गई। इस आधार पर हम उम्मीद लगा रहे थे कि इस दीपावली सीजन में हमे अधिकतम 350 क्विंटल से ज्यादा की डिमांड नहीं मिलेगी। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से प्रतिदिन औसतन 500 क्विंटल तक पहुंच गई है। जो इस मंदी के बाजार को देखते हुए हमारी उम्मीद से काफी अच्छा रहा। फैक्ट्री संचालक ने कहा कि दीपावली के दिन तक और मावा की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही उन्होने उम्मीद जताई है कि देवउठनी एकादशी के बाद जब सावे आएंगे तो ये मांग और बढ़ जाएगी। हालांकि कोरोना काल से पहले जो मावे की बिक्री होती थी उस स्थिति को आने में अभी 3 से 4 माह का समय और लगने की संभावना जताई।

सीधे भटि्टयों से मावा लेना पसंद कर रहे है व्यापारी
जयपुर शहर की बात करें तो यहां मावा बिक्री के लिहाज से चारदीवारी स्थित गोपाल जी का रास्ता सबसे मंडी मानी जाती है। यहां के एक व्यापारी मनीष चौरसिया ने बताया कि इस सीजन बाजार में प्रतिदिन 80 से 85 क्विंटल मावा बिक रहा है। इसमें से अधिकांश मावा चौंमू के चिथवाड़ी व अन्य क्षेत्रों से आता है। इसके अलावा यहां के व्यापारियों की स्वयं की भी भटि्टयां है। उन्होने बताया कि मिठाई बनाने वाले छोटे व्यापारी भटि्टयों से सीधे मावा लेना ज्यादा पसंद करते है। इसलिए चौंमू क्षेत्र में डिमांड ज्यादा रहती हैं।

इसलिए बढ़ी मांग
एक्सपर्ट की माने तो कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा तब लोगों में बीमारी और बाजार की अनिश्चितताओं को लेकर बहुत भय था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों में तीन-चार माह तक यही भय था कि कहीं वापस लॉकडाउन ना लग जाए। इसी डर के कारण लोग जरूरत की चीजों के अलावा अन्य वस्तुओं को खरीदने से परहेज कर रहे थे। अब जब यह लोगों में विश्वास आ गया कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में आने वाली है और लॉकडाउन पुन: नहीं लगेगा तो लोगों की उपस्थिति बाजार में बढ़ने लगी है। इसी माहौल के कारण बाजार में अब लोग जरूरत के अलावा अन्य वस्तुओं की खरीद भी करना पसंद कर रहे है।

25 से 30 रुपए तक बढ़े दाम
मावे की कीमत की बात करें तो इस बार दामों में 25 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ ही मावा उत्पादन की लागत में भी इजाफा हुआ है। पिछले एक किलोग्राम मावा बाजार में 220 से 230 रुपए किलोग्राम की दर से मिल जाता था, वह अब बढ़कर 245 से ऊपर चला गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 1.40 लाख केस, फ्रांस में लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ेगा - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें