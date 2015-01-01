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शहरी सरकार के चुनाव का तीसरा चरण:11 जिलों के 42 निकायों में 11 दिसंबर को चुनाव, 20 को चुने जाएंगे अध्यक्ष

जयपुर17 मिनट पहले
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नगर पालिका सदस्य 1 लाख रु. व नगर परिषद सदस्य 1.50 लाख रु. खर्च कर सकेंगे (फाइल फोटो)
  • जयपुर जिले की 10 नगर पालिकाओं में भी वोटिंग

प्रदेश में शहरी सरकार यानी नगरीय निकायों के चुनावों के तीसरे चरण के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन निकायाें में पार्षद पद के लिए 11 दिसंबर काे मतदान हाेंगे, जबकि परिणााम 13 दिसंबर काे आएंगे। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे।

उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 11 जिलों के 1520 वार्डों में वोटिंग होगी। इसके लिए 2310 मतदान केंद्र बनाए हैं। कुल 12.75 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इन 11 जिलों में जयपुर की 10 नगर पालिकाएं चाैमू, सांभर, चाकसू, काेटपूतली, फुलेरा, शाहपुरा, विराटनगर, जाेबनेर, बगरू व किशनगढ़-रेनवाल भी शामिल हैं।
23 नवंबर से नामांकन

सदस्य के लिए

  • 23 नवंबर को नामांकन शुरू। अंतिम दिन 27 नवंबर।
  • नामवापसी 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक
  • 11 दिसंबर काे सुबह 8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। 13 दिसंबर काे नतीजे

अध्यक्ष के लिए

  • नामांकन 14 से 15 दिसंबर तक। नामवापसी 17 दिसंबर तक।
  • चुनाव चिह्नों का आवंटन 17 दिसंबर
  • मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक। उसी दिन नतीजे।

इन जिलों में भी चुनाव
अलवर, बारां, धाैलपुर, दाैसा, काेटा, गंगानगर, जाेधपुर, कराैली, स.माधाेपुर, सिराेही।

खर्च सीमा ; नगर पालिका सदस्य 1 लाख रु. व नगर परिषद सदस्य 1.50 लाख रु. खर्च कर सकेंगे। इसमें प्रचार में उपयोग होने वाली सभी चीजें और गतिविधियां शामिल।

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