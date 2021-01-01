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एजुकेशन:विवि के हर कॉलेज को गोद लेना होगा एक, बीटीयू, अब स्कूलों में देगा मानवीय मूल्यों की शिक्षा

जयपुर2 घंटे पहले
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बीकानेर की महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी के बाद इसी शहर की बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी एक अच्छी पहल की है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रत्येक कॉलेज एक स्कूल को गोद लेकर वहां मानवीय मूल्यों की शिक्षा देगा। वर्तमान में बीटीयू से 42 कॉलेज संबद्ध हैं। मतलब, पहले चरण में 42 स्कूलों को गोद लिया जाएगा।

स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षित होने के बाद संबंधित दूसरे स्कूल में जाकर वह काम करेगा। बीटीयू अभी तक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों से 700 शिक्षक मानवीय मूल्यों के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित कर चुका है। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है कि कुछ सालों में मानवीय मूल्यों से जुड़ा प्रशिक्षण का काम पूरा किया जाए। इससे लगातार स्कूलों में इसे पढ़ाया जा सकेगा।

अब तक गांव गोद ले रही हैं यूनिवर्सिटीज
प्रदेश के सभी विवि ने अभी तक गांव गोद ले रखे हैं। यह काम भी राजभवन के आदेश के बाद शुरू किया गया है। राज्यपाल द्वारा उस गांव की विजिट करके वहां हुए कामों की समीक्षा भी की जाती है।

यह मिलेगा फायदा
स्कूल के छात्र पढ़ाई के साथ नैतिक जीवन में बेहतर कार्य कर पाएंगे। संस्कारों, सम्मान, परंपराएं, इतिहास सहित अन्य बातों का समावेश इसमें किया जाएगा।

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