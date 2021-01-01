पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पैनी निगरानी:राजस्थान में पहली बार गैंगस्टर की ड्रोन से निगरानी, सुरक्षा पर रोज 5 लाख रुपए खर्च

जयपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पपला की सिक्योरिटी में 200 कमांडो, जवान व ड्रोन से निगरानी। - Dainik Bhaskar
पपला की सिक्योरिटी में 200 कमांडो, जवान व ड्रोन से निगरानी।
  • पपला की सुरक्षा में 200 कमांडाे व जवान, नीमराणा थाने के दाे किमी दायरे में 24 घंटे ड्राेन से निगरानी

राजस्थान में पहली किसी गैगस्टर की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर पपला की सुरक्षा के लिए हर दिन करीब पांच लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। पपला से नीमराणा थाने पर पूछताछ की जा रही है। बहराेड थाने में एके 47 से फायरिंग कर पपला काे छुडा कर ले जाने वाला 50 हजार का इनामी राजवीर सिंह अभी फरार है। साथ ही गैंगस्टर सुरेन्द्र सिंह उर्फ चीकू से उसकी दुश्मनी है।

इसके चलते नीमराणा थाने में पपला और उसकी महिला मित्र की सिक्याेरिटी के लिए मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई गई है। ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। पपला की सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्राेन से निगरानी की जा रही है। नीमराणा थाने के ऊपर उड़ाए जा रहे ड्राेन से दाे किलाेमीटर के दायरे में निगरानी रखी जा रही है।

नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह सिसाेदिया के नेतृत्व में की जा रही सिक्याेरिटी में एक एएसपी, एक डिवाईएसपी, दाे इंस्पेक्टर ,70 स्पेशल टास्क फाेर्स, आरएसी की एक कंपनी सहित 200 अधिकारी व जवान शनिवार को ही तैनात किए गए हैं।

पुलिस सूत्रों की मानें तो पपला गुर्जर से उसके नजदीकियों एवं उसको फरारी के दौरान फाइनेंस करने वाले तथा फरारी के दौरान संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को लेकर कड़ी पूछताछ की गई है। संभवत है कि पुलिस एक-दो दिन में इसको लेकर बड़ी छापेमार कार्रवाई भी कर सकती है।

  • जांच एवं रिमांड अवधि के दौरान कुख्यात इनामी बदमाश पपला गुर्जर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन से 24 घंटे लाइव निगरानी की जा रही है। 70 एसटीएफ, क्यूआरटी सहित आरएएसी की एक कंपनी लगाई है। आरपीएस स्तर के तीन अफसर 24 घंटे सुरक्षा पर निगरानी रख रहे हैं। - राजेंद्र सिंह सिसोदिया, एएसपी नीमराना, पपला की सिक्याेरिटी प्रभारी
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser