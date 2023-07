Hindi News

1 अगस्त से होगी जयपुर एयरपोर्ट कार्गो सेवाओं की शुरुवात: राजस्थान में पहली बार कल से शुरू होगा "एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक'

जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में एयरपोर्ट पर 1 अगस्त से 2300 मेट्रिक टन प्रति माह क्षमता के घरेलू कार्गो इकाई की शुरुवात होगी। इंडिगो एयरलाइंस को नए कार्गो यूनिट में ऑनबोर्ड कर लिया गया हैं। जिसके बाद अब एयरलाइन्स अपना सारा डोमेस्टिक कार्गो बिज़नेस नए कार्गो यूनिट से संचालित करेगी।

नयी कार्गो इकाई 550 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। जो हर महीने 2300 मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम है। इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जरूरी अनुमति ले ली हैं।

कार्गो टर्मिनल के प्रबंधन और संचालन के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने एक निजी कंपनी - बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। जो कार्गो सेवाओं का संचालन करेगी।

वहीं अब कार्गो टर्मिनल शुरू होने से जयपुर एयरपोर्ट से देश के दूसरे शहरों के लिए कीमती सामान, ज्वैलरी, ब्ल्ड सैम्पल, दवाईयां, मृत देह, दस्तावेज, फल, सब्जी, खान-पान के पैक्ड आइटम, चिल्ड-फ्रोजन फिश, स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, डाक, कूरियर आइटम, खराब होने वाले सामान, ई-कॉमर्स आइटम और अन्य तरह की डेंजरस श्रेणी की सामग्री भी भेजी जा सकेगी।

इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को राज्य और केंद्रीय नियामक एजेंसियों से सभी जरुरी अनुमतियां दे दी है। वहीं कार्गो इकाई को संचालित करने के लिए टैरिफ और अन्य रेट कार्ड एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अथॉरिटी हर केटेगरी के एयरपोर्ट के लिए कार्गो रेट एक जैसी रखता है। उसी आधार पर जयपुर एयरपोर्ट की रेट होगी।

जयपुर में शुरू होने जा रहे टर्मिनल वन में पार्किंग और सीधे एंट्री की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही बिल्डिंग में 1 इनबाउंड, 2 आउटबाउंड ट्रक के लिए रास्ते बनाये गए है। जबकि एयरलाइंस के लिए अलग ऑफिस स्पेस, कीमती सामान की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम, कोल्ड स्टोरेज रूम , डेंजरस श्रेणी के सामान के लिए माल भंडारण क्षेत्र, पास जारी करने, सुरक्षा जांच के लिए फ्रिस्किंग बूथ, जांच के लिए दो 100 गुणा 100 आकार की एक्स-रे (XBIS) मशीनें, 1 एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्शन मशीन, तीन डॉक लेवलर और दो फोर्कलिफ्ट जैसी सुविधाएं विकसित की गई है।

बता दें कि घरेलू कार्गो इकाई का निर्माण टर्मिनल 1 पर अलग से किया गया हैं। शुरुआत घरेलू कार्गो सेवाओं के साथ होगी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इंटरनेशनल कार्गो के मूवमेंट की सुविधा भी शुरू किया जाना प्रस्तावित हैं।

राजस्थान में पहली बार "एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक'

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) 31 जुलाई से राजस्थान के सभी हवाई अड्डों पर छह दिवसीय "एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक" का आयोजन करेगा। सप्ताह के दौरान यात्रियों और अन्य सभी हवाई अड्डे के हितधारकों के लिए "सी इट, से इट, सिक्योर इट (See it, Say it, Secure it) की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीसीएएस क्षेत्रीय निदेशक धारा सिंह ने कहा कि पूरा कार्यक्रम हवाई अड्डे पर काम करने वाले या प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा चेतना को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।