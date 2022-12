अनोखा नाटक, जिसमें पूरा जयपुर स्टेज बन गया:देश में पहली बार वॉक थिएटर का नजारा, सड़क पर चलते-चलते दिखाई महाभारत

Hindi News

अनोखा नाटक, जिसमें पूरा जयपुर स्टेज बन गया: देश में पहली बार वॉक थिएटर का नजारा, सड़क पर चलते-चलते दिखाई महाभारत

देश में पहली बार वॉक थिएटर की झलक नजर आई है।

कल्पना कीजिए कोई मूवी सिनेमा हॉल स्क्रीन की बजाय घूम-घूम कर रियल में दिखाई जाए,

एक्टर-एक्ट्रेस अलग-अलग लोकेशन पर घूम-घूम कर एक्टिंग करें...और उन्हें देखने के लिए दर्शक भी साथ-साथ घूमकर उसका लुत्फ उठाएं तो कैसा लगेगा।

गुलाबी नगरी की सड़कों पर ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला। कृष्ण ने त्रिमूर्ति चौराहे पर महाभारत सुनाई तो अल्बर्ट हॉल के सामने कहानी 'मेरा प्यार' के किस्से। जगन्नाथ पकौड़ी वाले के बाहर शेर-ओ-शायरी का दौर चला। थिएटर के 42 कलाकारों को जब शहर की जनता ने सड़कों पर एक्ट करते देखा तो सब हैरान हो गए। एक्टिंग देखने भीड़ उमड़ पड़ी।

देश में पहली बार ये नजारा था 'वॉक थिएटर' का। यानी चलता-फिरता थिएटर, जिसमें आर्टिस्ट घूमते-घूमते एक्ट करते हैं। जहां मन करता है वहां रुकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर किसी ने सड़क पर चलते-चले मंटो की कहानी 'ठंडा गोश्त' तो किसी ने त्रिमूर्ति सर्कल पर कुरुक्षेत्र के रण में खड़े भगवान कृष्ण का स्पीच सुनाया। खास बात यह थी कि आर्टिस्ट के साथ दर्शक भी साथ चल रहे थे और वॉक थिएटर का मजा ले रहे थे।

नीदरलैंड की राजधानी से राजस्थान की राजधानी पहुंचे 'वॉक थिएटर' का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए आपको बताते हैं

ऑडिटोरियम के अंदर और ओपन थिएटर में तो लोगों ने नाटकों के मंचन होते देखे होंगे, लेकिन सड़क पर चलते-चलते, सड़क किनारे फुटपाथ पर नाटकों की परफॉर्मेंस के बारे में कभी नहीं सुना होगा। विदेशों में कई जगह कुछ रंगकर्मी पैदल सड़क यात्रा करते हुए नाटक प्रस्तुत करते दिखे है, लेकिन भारत में यह पहला मौका है, जब कलाकारों के साथ दर्शक भी पैदल चल रहे हैं और कलाकारों की सोलो परफॉर्मेंस LIVE देख रहे हैं।

पिंकसिटी के यंग थिएटर डायरेक्टर अभिषेक मुद्गल हाल ही अपनी फैलोशिप के तहत 3 देशों की यात्रा पर गए। वहां से रिसर्च में ऐसे कई कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिले, जिनसे थिएटर की दुनिया को आम दर्शक तक पहुंचाया जा सकता है। उसी का एक तरीका वहां सामने आया, वॉक थिएटर का। यानी घूम-घूम कर नाटक का मंचन करना।

रंगमंच को आम दर्शक तक पहुंचाने के लिए शुरू किया प्रयोग।

जवाहर कला केन्द्र से पैदल चले रंगकर्मी

रंग मस्ताने थिएटर ग्रुप की पहल पर 60 लोग जवाहर कला केन्द्र पर सुबह पौने छह बजे इकट्ठे हुए। इनमें 42 कलाकारों का ग्रुप और 18 दर्शक शामिल थे। सभी जैसे ही मिले, अपना परिचय देने लगे। इसके बाद सभी को वॉक थिएटर का कॉन्सेप्ट समझाया गया और 16 कलाकारों को अपनी प्रस्तुति की जानकारी दी गई। यहां से थिएटर से जुड़े लोगों का कारवां जयपुर की सड़कों पर उतर चुका था।

पहली परफॉर्मेंस एक किलोमीटर दूर गांधी सर्किल पर हुई। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर। फिर त्रिमूर्ति सर्किल से हवामहल और जौहरी बाजार। रवीन्द्र मंच से होते हुए जवाहर कला केन्द्र पर यह यात्रा पूरी हुई। इस दौरान 16 कहानियों, फेमस नाटक के कुछ अंश और नामचीन लेखकों की स्पीच दी गई।

ग्रुप में वरिष्ठ रंगकर्मी राजेन्द्र सिंह पायल, जाने-पहचाने उदघोषक अनंत व्यास और थिएटर डायरेक्टर विजय बंजारा भी साथ थे। राजेन्द्र सिंह पायल जयपुर की भाषा में जयपुर की ऐतिहासिक कहानियों या गाथाओं को सुनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यात्रा के बीच बीच में उन कहानियों को रोचक अंदाज में सुनाया। इन्हें सुनने के लिए सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों ने भी सुना और खूब तारीफ की। परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आम लोग फोटो खिंचवाने और ऑटोग्राफ लेने तक का मौका नहीं छोड़ रहे थे।

इस दौरान 16 कहानियों, नाटक के कुछ अंश और नामचीन लेखकों की स्पीच कलाकारों ने पढ़ी।

'द आर्ट ऑफ वॉकिंग' से आया आइडिया

अभिषेक ने बताया कि ग्रुप के कलाकारों से एक्टिंग पर बात कर रहा था, तभी एम्स्टर्डम (नीदरलैंड की कैपिटल) की एक परफॉर्मेंस का जिक्र हुआ, जिसका नाम THE ART OF WALKING By TENT: A School of Performative Practices था। भारतीय मूल के पंकज तिवारी ने एमस्टर्डम से फ्रांस तक पैदल यात्रा की। रास्ते में बहुत से शहरों की संस्कृति और वहां के लोगो से मेल जोल करते हुए चले।

इसी यात्रा के जिक्र से 'वॉक थिएटर' की प्रेरणा मिली। फिर पहली बार हम कुछ कलाकारों के साथ वहां गए और इस प्रोसेस को समझा। भारत लौटकर हमने 'वॉक थिएटर' का कॉन्सेप्ट जयपुर में भी लाने की प्लानिंग की। यह देश में पहली बार 16 किलोमीटर की 'वॉक थिएटर' का आयोजन था।

सबसे यादगार एक्सपीरियंस इस यात्रा का ये रहा कि जयपुर के अलग-अलग हिस्सों में सभी आर्टिस्ट ने अपनी सोलो परफॉर्मेंस दी। बातचीत करते-करते कब 16 किलोमीटर लंबा सफर तय कर लिया, किसी को एहसास तक नहीं हुआ।

क्या है 'वॉक थिएटर' का कॉन्सेप्ट

अभिषेक ने बताया कि वॉक थिएटर में आर्टिस्ट अपनी रूटीन ड्रेसअप में ही वॉक करते हैं और अलग-अलग जगहों पर परफॉर्मेंस देते हुए चलते हैं, कोई भी जगह पहले से डिसाइड नहीं होती। बस एक्ट के चलते-चलते ही आर्टिस्ट को अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। कुछ जगह पर आर्टिस्ट नाटकों के गीत गाते हैं और कुछ पर नाटक के डायलॉग देते चलते हैं।

अभिषेक मुद्गल ने बताया कि इस वॉक थिएटर के केवल दो ही उद्देश्य हैं। एक परफॉर्मेंस देने वाला आर्टिस्ट मूविंग एक्ट सीख जाएं और पब्लिक के बीच उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। दूसरा बहुत सारी पब्लिक थिएटर के बारे में बहुत कम जानती है। इस तरह की परफॉर्मेंस से आर्टिस्ट आम जनता के बीच पहुंचेंगे तो दर्शकों में उत्साह बनेगा। थिएटर आर्टिस्ट को काम और अपने दर्शक भी मिलने लगेंगे।

जगन्नाथ पकोड़ी वाला के यहां हर्षित डोई ने यहां अपनी शेरों—शायरी का जादू चलाया। यहां सभी ने चाय के साथ पकौड़ियों का लुत्फ उठाते हुए जाने—माने शायरों की शायरियों का सुना।

कुछ ऐसा रहा वॉक थिएटर का रूट

जवाहर कला केंद्र

शुरआत 42 अभिनेता

3 प्रबुद्धजन, 15 दर्शक (ये रास्ते में मिले)

1 किलोमीटर, गांधी सर्किल

शिखा सक्सेना ने अपनी लिखी कहानी साइकिल को सुनाया

1.5 किलोमीटर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने

युवराज गक्खड़ ने मंटो की स्पीच सुनाई। यह वह स्पीच थी, जब मंटो की कहानी ठंडा गोश्त बैन हो गई थी।

2 किलोमीटर, बिडला मंदिर अंकित शर्मा ने उध्वस्त धर्मशाला का मोनोलोग सुनाया

3 किलोमीटर त्रिमूर्ति सर्किल श्योजी राम बैरवा ने महारथी नाटक में कृष्ण स्पीच को सुनाया

4 किलोमीटर अल्बर्ट हॉल के पीछे अनमोल त्यागी ने डॉक्टर कहानी को सुनाया, इसमें डॉक्टर्स के पूरे दिन के शेड्यूल को बड़े ही मार्मिक अंदाज में पेश किया।

4.2 किलोमीटर अल्बर्ट हॉल के सामने की तरफ देव स्वामी ने कहानी 'मेरा प्यार' को पेश किया।

4.5 किलोमीटर रामनिवास बाग का गेट राजेन्द्र सिंह पायल ने 'चौथा चखना' गाथा का सुनाया, इसमें बताया कि गया कि जयपुर के राजा-महाराजा कैसे नई रेसिपी का स्वाद चखा करते थे।

5 किलोमीटर एसबीआई बैंक के पास प्रेम बोकलिया ने 'मजदूर' कहानी को सुनाया। इसमें बताया कि वह मजदूर मेहनत करते हुए इस मॉल के बनने के प्रोसेस में जुड़ा रहता है, लेकिन जब वह मॉल बन जाता है और वह अपनी बीवी के साथ वहां पहुंचता है तो वहां उसे घुसने भी नहीं दिया जाता।

5.2 किलोमीटर सम्राट कचोरी अक्षय खोड़ा ने 'मैं कलाकार हूं' कहानी को पेश किया। इसमें कलाकारों के जीवन और परिवार की व्यथा को दिखाया गया।

5.4 किलोमीटर सेंट्रल लाइब्रेरी प्रांजल उपाध्याय ने 'मंटो' की स्पीच सुनाई, यह मंटो ने फूहड़ता और गाली देने पर सुनाई थी।

5.5 किलोमीटर त्रिपोलिया गेट श्योजी राम बैरवा ने साहित्यिक प्रस्तुति दी।

5.8 किलोमीटर जगन्नाथ पकोड़ी वाला हर्षित डोई ने यहां अपनी शेरों-शायरी का जादू चलाया। यहां सभी ने चाय के साथ पकौड़ियों का लुत्फ उठाते हुए देश के जाने-माने शायरों की शायरियों का सुना।

6 किलोमीटर, बड़ी चौपड़ राजेन्द्र सिंह पायल ने यहां जयपुर की कहानी सुनाई। शहर में बनी चोपड़ों के नामों की विशेषताओं को समझाया।

6.1 किलोमीटर हवामहल सुधांशु शुक्ला ने 'मेरी माई' की परफॉर्मेंस दी।

7.6 किलोमीटर, रवींद्र मंच गिरीश कुमार यादव ने हैमलेट नाटक के कुछ अंश पेश किए। रंगकर्म की पवित्र जगह रवीन्द्र मंच को सभी ने प्रणाम किया।

यहीं पर दीपक सैनी ने 'मेरी भाषा' कहानी को सुनाया। कलाकार सीकर से आते है और जयपुर आकर उन्हें अपनी भाषा को दूर करना पड़ता है, इसी दर्द को उन्होंने सभी को सुनाया।

7.9 किलोमीटर सवाई मान सिंह प्रतिमा प्रीतम सिंह ने यहां 'पाथरूट का लड़का' नाटक पेश किया।

मिल चुके है कई अवॉर्ड

अभिषेक मुद्गल को 2022 के इनलक्स थिएटर अवॉर्ड से भी नवाजा गया था, जो नेशनल लेवल पर केवल 3 थिएटर आर्टिस्ट को दिया जाता है और हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से युवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। अभिषेक इसी वर्ष अपनी फैलोशिप के तहत 3 देशों की यात्रा से आए है। जब से यूरोप से आए तब से अभिषेक का ऐसा ही कुछ नया भारत में शुरू करने का मन था, जिसे लंबे समय तक अभ्यास में शामिल किया जा सके।

शिल्पग्राम में कर चुके प्रयोग

अभिषेक को कुछ साल पहले जवाहर कला केन्द्र से यंग डायरेक्टर्स की ग्रांट मिली थी, तब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर की झलक दिखाई थी। यहां उन्होंने नाटक महाब्राह्मण किया था। जेकेके के शिल्पग्राम में आठ झोपड़ियां बनी हुई है, वहां सभी जगह अलग-अलग कलाकारों के सीन दिखाए। दर्शकों के लिए नियम बनाया था कि उन्हें लालटेन को फॉलो करना है, जहां-जहां लालटेन गई, वहां-वहां कहानी आगे बढ़ती गई। इस प्रोसेस को काफी सराहना मिली थी।

