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शिक्षा:पहली बार 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी पेमेंट सीट

जयपुरएक घंटा पहले
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  • उदयपुर, अजमेर और कोटा की 15% सीटें पेड, 2830 सीटों के लिए होगी नीट काउंसलिंग

कई चरणों में होने वाली नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 नवम्बर से 13 नवम्बर तक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया होगी। 6 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। हर बार विवादों में रहने वाली नीट प्रोसेस को बिना कंट्रोवर्सी के पूरा कराने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक सबसे अधिक 2830 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। पहली बार कोटा, उदयपुर और अजमेर गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीटें पेमेंट वाली होंगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से मना करने के बाद आरयूएचएस और बाद में डेंटल कॉलेज को यह जिम्मेदारी दी गई है।

कुल 230 सीटें बढ़ीं, जानिए कहां-कितनी बढ़ोतरी
अजमेर और उदयपुर में भी 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा बाड़मेर में 30 सीटें बढ़ाई गई हैं। वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन ने सीकर में शुरू होने वाले कॉलेज में भी 100 सीटें स्वीकृत की हैं। यह कॉलेज पहली बार शुरू होगा। मालूम हो कि पिछले साल मेडिकल कॉलेजों में 650 सीट बढ़ी थी।
वर्ष 2018 - 1950, वर्ष 2019 - 2600, वर्ष 2020 - 2830

ये रहेगा शेडयूल
6 नवम्बर – ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि
7 नवम्बर – वेरीफिकेशन के बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी।
8 नवम्बर – डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किया जाएगा।
9 नवम्बर – प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
10 से 13 नवम्बर – चाइस फिलिंग व रजिस्ट्रेशन फीस जमा होंगी।
19 नवम्बर - पहले राउंड की सीट अलॉट होंगी।
20 से 25 नवम्बर – अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे इन्हीं दिनों में आरयूएचएस के एकेडमिक ब्लॉक में ज्वाइनिंग देनी होगी।

डेंटल कॉलेज इतनी सीटों पर कराएगा काउंसलिंग

  • एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर209
  • एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर205
  • एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर206
  • आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर 194
  • जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर193
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, झालावाड़70
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा194
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर46
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, भरतपुर53
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा 53
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, चुरू53
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर53
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, पाली53
  • गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज, सीकर35

काउंसलिंग भी निष्पक्षता से होगी

  • पहली बार कुछ मेडिकल कॉलेजों की सीट पेमेंट वाली होंगी। हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रोसेस शुरू किया जा चुका है और काउंसलिंग भी पूरी निष्पक्षता से ही होगी। - डॉ. संदीप टंडन, चेयरमेन, नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग बोर्ड।

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