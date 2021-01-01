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सायबर ठगों से सावधान:व्यापारी को फोन कर कहा-आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, फिर ओटीपी नंबर पूछकर खाते से निकाले 80 हजार रुपए

जयपुरएक घंटा पहले
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व्यापारी को क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर सायबर ठग ने ओटीपी नंबर पूछे और फिर चार बार में पीड़ित के खाते से 80 हजार रुपए निकाल लिए - Dainik Bhaskar
व्यापारी को क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर सायबर ठग ने ओटीपी नंबर पूछे और फिर चार बार में पीड़ित के खाते से 80 हजार रुपए निकाल लिए
  • पीड़ित ने बजाज नगर थाने में केस दर्ज करवाया, दो दिन पहले हुई थी वारदात

क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर बदमाश ने एक व्यवसायी से ओटीपी नंबर पूछा। फिर बैंक खाते से करीब 80 हजार रुपए निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित व्यापारी ने बजाज नगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। केस की जांच एएसआई मूलचंद को सौंपी गई है। ठगी की वारदात टोंक रोड पर जय अंबे नगर में रहने वाले महेश कुमार के साथ हुई। वे दो दिन पहले अपनी शॉप पर मौजूद थे। तब दोपहर को उनके पास मोबाइल पर फोन आया।

कॉल करने वाले शख्स ने खुद को एसबीआई बैंक का कर्मचारी बताते हुए महेश कुमार को उनके क्रेडिट कार्ड के संबंध में सभी डिटेल बता दी। इसके बाद शातिर ठग ने कहा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक प्रबंधन अपने चुनिंदा ग्राहकों को फोन कर रहा है। इसके बाद बदमाश ने महेश कुमार को बातचीत कर विश्वास में ले लिया।

ओटीपी नंबर बताने के बाद खाते से चार बार में निकाले रुपए

एएसआई मूलचंद ने बताया कि ठग ने महेश कुमार से बैंक खाते की जानकारी पूछकर कहा कि आपके पास एक ओटीपी नंबर आया है। वह उसे बता दें। तब झांसे में आकर महेश कुमार ने मैसेज बॉक्स में आया ओटीपी नंबर फोन कर्ता को बता दिया। इसके बाद फोन कर्ता ने फोन काट दिया।

कुछ देर बाद महेश कुमार के मोबाइल फोन पर मैसेज आया। जिसमें उनके खाते से तीन बार में 24-24 हजार रुपए और एक बार करीब सात हजार रुपए ट्रांसफर होने का पता चला। तब महेश कुमार ने बैंक प्रबंधन से बातचीत कर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया। फिर बजाज नगर थाने पहुंचकर रविवार को केस दर्ज करवाया।

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