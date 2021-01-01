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एजुकेशन:8 फरवरी से कॉलेजों में नाम या रोल नम्बर से आएंगे 50 फीसदी स्टूडेंट्स

जयपुर4 घंटे पहले
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  • 50% स्टूडेंट्स पहले दिन और 50% दूसरे दिन बुलाने के लिए प्रिंसिपल्स को निर्देश, आज से हॉस्टलों में भी एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी

प्रदेश में 10 महीने बाद कॉलेज खोलने की घोषणा से यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तैयारियां शुरू हो गई है। कॉलेज आयुक्तालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि 50% स्टूडेंट्स को पहले दिन और 50% स्टूडेंट्स को दूसरे दिन के रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाए।

इसके अलावा मास्क, सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग सहित सभी नियमों की पालना की जाए। कॉलेज एजुकेशन, कमिश्नर संदेश नायक ने बताया कि नाम या रोल नम्बर के आधार पर प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बुलाने की व्यवस्था करेंगे।

नए टाइम टेबल तैयार कर रहे हैं
राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. राजीव जैन ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयारी शुरू हो गई है। फाइनल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 8 फरवरी से फर्स्ट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे। इसको लेकर ऐसा टाइम टेबल बना रहे हैं जिसमें 50% स्टूडेंट्स हफ्ते में 3 दिन कैंपस आएंगे। नाम से 50% करने की व्यवस्था राजस्थान कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एस एल शर्मा ने कहा कि नाम के हिसाब से व्यवस्था करेंगे। जैसे 1 दिन ए से एल तक और अन्य स्टूडेंट्स अगले दिन आ सकेंगे। जिससे भीड़ नही होगी।
आज से हॉस्टलों में भी एडमिशन
कॉलेज शुरू करने की घोषणा के बाद 50 % स्टूडेंट्स को रखने की हॉस्टलों में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरयू के करीब 19 हॉस्टलों में करीब 2200 सीटें हैं। गुरुवार से नए स्टूडेंट्स हॉस्टलों के फॉर्म भर सकते हैं।
चीफ वार्डन (बॉयज) डॉ. आई यू खान ने बताया कि हॉस्टलों में रिएडमिशन की डेट 10 फरवरी तक बढ़ाई गई है। वहीं यूजी, पीजी, रिसर्च, एलएलबी के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए 4 से 14 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हार्डकॉपी जमा करानी होगी।

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