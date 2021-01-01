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  • From February 8, Children From 6th To 8th Class Will Also Be Able To Go To School, Colleges Will Also Start For Everyone, Only 50 Percent Of Students Will Be Able To Go To School college.

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स्कूल-कॉलेज अनलॉक:8 फरवरी से 6 से 8 वीं क्लास तक के बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे, कॉलेज भी सबके लिए शुरु होंगे, 50 फीसदी छात्र ही जा सकेंगे स्कूल-कॉलेज

जयपुर5 घंटे पहले
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कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई फैसले किए - Dainik Bhaskar
कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई फैसले किए
  • सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे,आयोजनों में 200 लोग शामिल हो सकेंगे
  • सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक में किया फैसला

प्रदेश भर में अब कक्षा 6 से आठ तक के बच्चे 8 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे। फस्र्ट और सैकंड इयर की कॉलेज कक्षाएं भी आठ फरवरी से शुरु होंगी।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला किया। कॉलेज और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। साथ ही, सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक जमा होने की छूट होगी। 　　　 　 समीक्षा बैठक में पटाखों की दुकानों और विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के मामले में पहले लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी फैसला किया गया। गहलोत ने अधिकारियों को स्कूलों-कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने के निर्देश दिए।सीएम ने कहा कि स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की तरह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी। 　　　　मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा, थिऐटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी। केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए।

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