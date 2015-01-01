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करतारपुर साहिब:पाक सरकार के खिलाफ सिख समाज में रोष, विरोध-प्रदर्शन, विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग

जयपुर37 मिनट पहले
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करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन शीघ्र से शीघ्र पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी  को सौंपा जाए
  • पाक में करतारपुर साहिब का प्रबंधन गैर सिख संस्थान को सौंपने का मामला

पाकिस्तान सरकार द्वारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन गैर सिख संस्थान एक्यू ट्रस्ट बोर्ड को दिए जाने से सिख समाज में रोष व्याप्त है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ शनिवार को राजा पार्क गुरुद्वारे के बाहर शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन किया गया। गुरु दर्शन यात्रा कमेटी के संयोजक जगजीत सिंह ने बताया कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से पूरे विश्व के सिखों की धार्मिक भवनाओं को ठेस पहुंची है, जिसे सिख समाज कभी बर्दाश्त करेगा।

सिख एजुकेशन बोर्ड के सचिव बलदेव सिंह ने कहा कि सिख समाज भारत के विदेश मंत्रालय से मांग करता है कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को शीघ्र से शीघ्र बदलवाने की कार्यवाही करे व पाकिस्तान सरकार से भी मांग करते हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार कर करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन शीघ्र से शीघ्र पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंपा जाए। नहीं तो विश्व भर के सिखों को सड़क पर उतर कर आर-पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा

इस रोष प्रदर्शन में गुरु दर्शन यात्रा कमेटी के संयोजक जगजीत सिंह सूरी, सिख एजुकेशन बोर्ड के सचिव बलदेव सिंह, अमरवीर सिंह, राजापार्क गुरुदवारे के सदस्य हरविंदर सिंह पप्पू, राजन सिंह गुरचरन सिंह, बलजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे।

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