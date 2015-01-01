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प्रशासनिक सुधार विभाग:सीईसी के चयन को लेकर दिल्ली कांग्रेस के स्टैंड पर कायम रहेगी गहलोत सरकार या पूर्व नौकरशाह की करेगी ताजपोशी

जयपुर2 घंटे पहले
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अधीर रंजन चौधरी
  • दिल्ली में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पूर्व ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए थे सवाल
  • करीबी आईएएस अफसरों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के लिए छह बार बढ़ाई जा चुकी है तिथि

राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त (सीईसी) के पद को भरने के लिए पिछले एक साल में प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से छह बार आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने किसी करीबी ब्यूरोक्रेट को इस पद पर तैनाती करने जा रही है। जबकि आठ दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अफसर यशवर्धन सिन्हा को दिल्ली में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति करने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए थे।

उन्होंने यहां तक कहा था कि केवल ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर ब्यूरोक्रेट के बजाय किसी और की तैनाती करेगी या फिर दिल्ली में कांग्रेस के स्टैंड से हटकर केंद्र सरकार की तर्ज पर ही मुख्सूचना आयुक्त के पद पर किसी ब्यूरोक्रेट को लगाएगी?

दरअसल पिछले एक साल से अधिक समय से प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली चल रहा है। इस पद पर मुख्य सूचना आयुक्त की तैनाती करने के लिए राज्य सरकार की ओर से छह बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। चर्चा है कि राज्य सरकार अपने किसी करीबी पूर्व ब्यूरोक्रेट को मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के लिए यह तिथि बढ़ा रही है। इस बीच 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली में मुख्य सचूना आयुक्त के पद पर पूर्व ब्यूरोक्रेट की तैनाती की, जिस पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए।

अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद राजस्थान में माहौल गरमा गया है। ब्यूरोक्रेसी में भी यह चर्चा हो रही है कि क्या अधीर रंजन चौधरी के स्टैंड के अनुसार राजस्थान में पूर्व ब्यूरोक्रेट के स्थान पर अन्य किसी की तैनाती मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की जाएगी या फिर पुरानी परंपरा के अनुसार सरकार के किसी करीबी ब्यूरोक्रेट को ही मौका मिलेगा।

बड़ी संख्या में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्यसूचना आयुक्त बनने के लिए किया है आवेदन
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए बड़ी संख्या में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने आवेदन किया है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, पूर्व डीजीपी ओपी गलहोत्रा, डीजी जेल राजीव कुमार दासोत, पूर्व आईएएस खेमराज चौधरी, मंजीत सिंह सहित कई आईएएस और आईपीएस शामिल है। इनके अलावा अन्य क्षेत्र से भी आवेदन आए है। अब माना जा रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को केंद्र सरकार से तीन महीने का सेवा विस्तार न मिलने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है।

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