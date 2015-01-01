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राजस्थान सरकार के 2 साल होने पर बड़ी सौगात:गहलोत आज ‌10,805 करोड़ रूपए की 1374 योजनाएं शुरू करेंगे

जयपुर16 मिनट पहले
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राजस्थान में गहलोत सरकार के दो साल पूरे होने पर बड़ी सौगातों का ऐलान हुआ है

राजस्थान में गहलोत सरकार के दो साल पूरे होने पर बड़ी सौगातों का ऐलान हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश में 10,805 करोड़ रुपए के 1374 कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया जाएगा। इस दाैरान पिछले दाे साल के कार्यकाल के दाैरान राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्याें काे भी बताया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से दाे साल में लिए गए फैसलाें काे लेकर रिपाेर्ट कार्ड भी जारी किया गया है। इसमें कृषि, किसानों की कर्जमाफी, युवाओं काे दिए गए राेजगार, बेराेजगारी भत्ता, काेराेनाकाल में हुए कार्याें की उपलब्धियाें काे शामिल किया गया है।

सरकार ने ये उपलब्धियां गिनाईं

  • राज्य सरकार के आंकड़ाें के अनुसार 20.55 लाख किसानों के 7,726.90 करोड़ रुपए के अल्पकालीन एवं 29,262 किसानों के 336.49 करोड़ रुपए के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ किए गए।
  • 61 लाख किसानों को 19,323 करोड़ रु. के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए। 1.61 लाख नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए। 2000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का शुभारंभ किया।
  • पशुपालक किसानों के लिए दुग्ध संकलन पर 2 रु. लीटर अनुदान। पशुओं के लिए फ्री दवाइयां उपलब्ध।
  • 2.45 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। 79 हजार युवाओं को नौकरियां मिलीं। अटकी भर्तियों की पैरवी कर 25 हजार को नियुक्ति दी।
  • 2600 से अधिक मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति। पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर डीएसपी रैंक तक की नौकरी दी।
  • ईडब्ल्यूएस में अचल संपत्ति की शर्त हटा सिर्फ 8 लाख रु. सालाना आमदनी को आधार माना। दिव्यांगों को नौकरी में आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4% किया।

आरटीई में अभिभावकों आयसीमा एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख की। 201 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गये। पहली बार प्रदेश में खोले गये 76 नये सरकारी कॉलेज। बालिकाओं के लिये स्कूल से कॉलेज तक की पूरी शिक्षा मुफ्त।

सभी जिलों में मुफ्त कोविड जांच, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटरों की संख्या पांच गुना से अधिक बढ़ाई, 40 हजार कीमत तक के इंजेक्शन मुफ्त किया। सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड का मुफ्त इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज दर तय की। फ्री दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर 711 की। कैंसर, हृद्य रोग, सांस रोग और गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवा भी मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया।

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