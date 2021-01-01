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हाईकोर्ट की कार्यवाही:मृतक सिपाही के परिजनों को पेंशन व ग्रेच्युटी जारी करे सरकार

जयपुर4 घंटे पहले
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हाईकोर्ट ने मृतक पुलिस कांस्टेबल के परिजनों को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थिया को पेंशन व गेच्युटी परिलाभ जारी करे। साथ ही अदालत ने संशोधित वेतनमान नियमों के तहत मृतक कांस्टेबल से पूर्व में दिए गए वेतन की रिकवरी वाले 26 मई व 17 जुलाई 2020 के आदेशों की क्रियांविति पर भी रोक लगा दी। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश मृतक कांस्टेबल की पत्नी सुनीता की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने बताया कि प्रार्थिया का पति गजराज सिंह पुलिस कांस्टेबल था। इसी दौरान 2 फरवरी 2020 को गजराज की मृत्यु हो गई। प्रार्थिया ने राज्य सरकार के समक्ष फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी सहित अन्य सेवा परिलाभों को जारी करने के लिए कहा। लेकिन पेंशन परिलाभ देने की बजाय राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान सेवा नियमों के तहत मृतक कांस्टेबल पर ही रिकवरी निकाल दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती।

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