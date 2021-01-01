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पर्यटन से जुड़े डंप मसलों के समाधान की तैयारी:नजूल संपत्ति में शामिल 25 ऐतिहासिक किले और निगम की बंद पड़ी हुईं 40 संपत्तियों को लीज पर देगी सरकार

जयपुर4 घंटे पहले
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  • ठंडे बस्ते में गए पर्यटन विकास निगम के रिवाइवल प्लान तय होंगे

रामगढ़ और अलवर के बाला किले सहित 25 ऐतिहासिक किले-दुर्ग को लीज पर देने की बात छिड़ी है। यह वह नजूल प्रॉपर्टीज हैं, जो कभी जीएडी से पर्यटन विकास निगम को सुपुर्द की गई थीं। इनकी देखभाल और प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए सरकार ने पर्यटन विभाग से राय मांगी है। पर्यटन विकास निगम की 10-15 साल से बंद पड़ी 40 प्रॉपर्टी को भी लीज पर देने का मसला तय होना है।

इससे पहले भी इस दिशा में कार्रवाई प्लान की गई, लेकिन हर बार कायदे-कानून और लीज की दिशा तय नहीं हो पाई। सरकार द्वारा पर्यटन विभाग को लिखे पत्र में पर्यटन सेक्टर को प्राथमिकता और पर्यटन निगम के रिवाइवल प्लान पर फोकस किए जाने की बात कही गई।

लड़खड़ाती इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए कोई मजबूत काम दिखाई नहीं पड़ रहे। केवल अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग, टेंडरों के विवाद और खालीपन ही चर्चा में रहता आया है। अब मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण मसलों पर विभाग से इन सहित दूसरे महत्वपूर्ण एजेंडा मांगे गए हैं।

पर्यटन निगम के लिए बजट सबसे बड़ा इश्यू, लोन की तैयारी
टूरिज्म को खड़ा करने के लिए इससे जुड़े सेक्टर को मजबूती चाहिए। इस कड़ी में आरटीडीसी अभी तक पिछड़ता आया है। पर्यटन निगम के हालात सुधारने के लिए बजट का इश्यू सबसे बड़ा है। सरकार से चार करोड़ की बजट घोषणाओं के लिए ही पैसा देने की फाइलें वापस लौट आईं। ऐसे हालात में अब लोन लेने के तरीके खोजे जा रहे हैं। अफसरों की ओर से यह बात बाहर आते ही कई बैंकों के प्रतिनिधि निगम में दिखाई पड़ रहे हैं।

यह है नजूल संपत्तियां

अजमेर का सरवर किला, जैसलमेर में फतेहगढ़ फोर्ट सहित चार प्रॉपर्टी, भीलवाड़ा में बारेठगढ़ सहित पांच, अलवर में बाला किला सहित तीन, बारा में शाहबाद किला सहित दो, झुंझुनूं के सुखमहल सहित 5 प्रॉपर्टी हैं। वहीं सीकर, भरतपुर, जयपुर के रामगढ़ किला सहित दौसा के विराटनगर की तीन प्रॉपर्टी शामिल हैं।

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