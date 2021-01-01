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जानिए... जयपुर मंडी के भाव:घटे भावों पर मांग निकलने से ग्वार सीड में सुधार, चने में आई गिरावट

जयपुर4 घंटे पहले
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घटे भावों पर मांग निकलने से बुधवार काे जयपुर मंडी में ग्वार मिल डिलीवरी और ग्वारगम में 50 रुपए क्विंटल का सुधार रहा। मांग निकलने से सरसों कच्ची घाणी तेल में भी 100 रुपए क्विंटल की मजबूती रही। लेकिन सरसों के भावों में बदलाव देखने काे नहीं मिला। फ्लोर मिलों की लिवाली से गेहूं मिल डिलीवरी के भाव 5 रुपए क्विंटल अाैर सुधर गए। दूसरी तरफ वायदा साैदाें में भाव गिरने से चना मिल डिलीवरी में 50 रुपए क्विंटल की नरमी रही। सामान्य कारोबार से दाल-दलहन व चीनी के भाव पूर्व स्तर पर टिके रहे।अनाज: गेहूं मिल डिलीवरी नया 1815-1820, गेहूं दड़ा 1700-1705, मक्का लाल 1400-1500, बाजरा 1300-1350, ज्वार पीली 1500-1600, जौ लूज 1250-1300 रुपए प्रति क्विंटल।गुड़-चीनी: चीनी 3400-3525, गुड़ 2900-3100 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड।दाल-दलहन: मूंग मिल डिलीवरी 7000-7500, मोठ 6300-6800, चौला 5700-6000, उड़द 7000-7500, चना जयपुर लाइन 4650-4850, मूंग मोगर 8500-9000, मूंग छिलका 8000-8500, उड़द मोगर 9000-9500, अरहर दाल 9000-9500, चना दाल मीडियम 5400-5450, चना दाल बोल्ड 5550-5600 रुपए प्रति क्विंटल।तेल-तिलहन: सरसों 42 प्रतिशत कंडीशन सरसों मिल डिलीवरी 6150-6155, जयपुर सरसों कच्ची घाणी 12300, कांडला पाम 10100, कांडला साेया रिफाइंड 10900, मूंगफली लूज गुजरात 14000 रुपए प्रति क्विंटल।ग्वार व ग्वारगम: ग्वार जयपुर लाइन 3850-3925, ग्वारगम जोधपुर 6150 रुपए प्रति क्विंटल

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