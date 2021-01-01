पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जानिए... जयपुर मंडी के भाव:वायदा सौदों में भाव गिरने से ग्वार सीड में नरमी, सरसों तेल में भी गिरावट

जयपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

वायदा साैदाें में भाव गिरने से साेमवार काे जयपुर मंडी में ग्वार सीड और ग्वारगम में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट रही। वहीं, मांग कमजोर पड़ने से सरसों कच्ची घाणी तेल भी 100 रुपए क्विंटल उतर गया। दूसरी तरफ सामान्य मांग से चना मिल डिलीवरी और दाल-दलहन के भावाें में भी बदलाव देखने काे नहीं मिला। अनाज व चीनी के भाव पूर्व स्तर परटिके रहे।अनाज: गेहूं मिल डिलीवरी नया 1800-1810, गेहूं दड़ा 1700-1705, मक्का लाल 1400-1500, बाजरा 1300-1350, ज्वार पीली 1500-1600, जौ लूज 1250-1300 रुपए प्रति क्विंटल।गुड़-चीनी: चीनी 3400-3525, गुड़ 2900-3100 रुपए प्रति क्विंटल टैक्स पेड।दाल-दलहन: मूंग मिल डिलीवरी 7000-7500, मोठ 6300-6800, चौला 5700-6000, उड़द 7000-7500, चना जयपुर लाइन 4600-4800, मूंग मोगर 8500-9000, मूंग छिलका 8000-8500, उड़द मोगर 9000-9500, अरहर दाल 9000-9500, चना दाल मीडियम 5400-5450, चना दाल बोल्ड 5550-5600 रुपए प्रति क्विंटल।तेल-तिलहन: सरसों 42 प्रतिशत कंडीशन सरसों मिल डिलीवरी 6150-6155, जयपुर सरसों कच्ची घाणी 12000, कांडला पाम 10100, कांडला साेया रिफाइंड 10900, मूंगफली लूज गुजरात 14000 रुपए प्रति क्विंटल।ग्वार व ग्वारगम: ग्वार जयपुर लाइन 3800-3875, ग्वारगम जोधपुर 6100 रुपए प्रति क्विंटल

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser