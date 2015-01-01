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गुर्जर आंदोलन की आग:5वें दिन भी ट्रैक पर जमे रहे गुर्जर, बारां और चित्ताैड़ में भी हाईवे पर लगाया जाम

जयपुर16 मिनट पहले
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पारसोली हाईवे पर युवाओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया
  • कर्नल बैसला के बेटे का बयान..बैकलॉग पूरा करने के आदेश की कॉपी भेजे सरकार
  • दूसरा गुट बोला, समझौते से पूरा समाज सहमत, आंदोलन खत्म हो

नहरा क्षेत्र के पंच-पटेलों ने बैसला पर लगाया पुत्र मोह में आंदोलन चलाने का आरोप, रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील भरतपुर जिले में पीलूपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर 5वें दिन भी गुर्जर जमे रहे। हालांकि गुरुवार को सरकार और आंदोलनकारी गुर्जरों की ओर से समझौते की कोई पहल नहीं हुई।

स्वास्थ्य कारणों से कर्नल बैसला भी पूरे दिन ट्रैक पर नहीं आए, लेकिन उनके बेटे विजय बैसला ने कहा कि सरकार शांतिदूतों के साथ बैकलॉग भर्तियों समेत अन्य मांगों को पूरी करने के आदेश की कॉपी भेजे। इससे पहले यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर, सरकार से 31 अक्टूबर को समझौता करके आए 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लोग फिर जुटे।

उन्होंने कर्नल बैसला पर पुत्र मोह में फंसकर अनावश्यक रूप से आंदोलन चलाने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि उनके द्वारा किए गए समझौते से पूरा समाज सहमत है। सरकार ने इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है, फिर भी अगर समझौते में कोई बिंदु रह गया है तो उस बारे में सरकार से टेबल पर वार्ता की जा सकती है। दूसरे गुट ने कर्नल बैसला से आंदोलन खत्म करके रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील भी की।

  • सरकार से समझौता करके आए 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का आरोप, पुत्र मोह में आंदोलन चला रहे कर्नल
  • नहरा क्षेत्र के पंच-पटेलों ने बैसला गुट से आमजन के हितों को देखते हुए रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील

5 घंटे हाईवे पर जाम में फंसे रहे लोग
गुर्जर आंदोलन की आग चित्ताैड़गढ़ पारसाेली क्षेत्र तक पहुंच गई। गुरुवार को गुर्जर समाज के लोग सड़क पर उतर आए। टायर जलाकर करीब 5 घंटे तक कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे जाम कर दिया। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 10 नवंबर तक मांगें मानने की चेतावनी के बाद जाम खोला। जाम से उदयपुर, अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, कोटा, रावतभाटा, बेगूं, बूंदी आदि मार्गों पर यात्रियों को परेशान होना पड़ा।
कर्नल सर्वमान्य नेता, लेकिन विजय का नेतृत्व स्वीकार नहींः पंच-पटेल
इधर, सरकार से 31 अक्टूबर को समझौता करने वाले पंच-पटेल गुरुवार को एक बार फिर शेरगढ़ गांव में एकत्र हुए। प्रतिनिधि मंडल केे दीवान शेरगढ़, यादराम मोरोली और अतर सिंह महरावर न कर्नल बैसला से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नल बैसला समाज के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन उनके बेटे विजय बैसला का नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं है।

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