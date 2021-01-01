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आधे आयुष्मान भव::निजी अस्पताल भामाशाह योजना से आधे; 1 डॉक्टर 3 सेंटर ही विजिट कर सकेगा

जयपुर2 घंटे पहलेलेखक: संदीप शर्मा
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प्रतिकात्मक तस्वीर - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक तस्वीर
  • 1057 की बजाय 500 निजी अस्पताल अनुबंधित

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में इस बार भी अधिकांश निजी अस्पताल अछूते ही रहेंगे। नतीजतन आम आदमी को सीधा फायदा नहीं होगा। कारण, भामाशाह योजना में 1057 निजी अस्पताल अनुबंधित थे, वहीं आयुष्मान योजना में 500 से भी कम अस्पताल हैं। वहीं, निजी अस्पतालों में एक डॉक्टर 3 सेंटर पर ही विजिट कर सकेगा यानी एक ही डॉक्टर का 3 अस्पतालों से अधिक क्लेम आने पर उसे खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे में निजी अस्पताल कैसे इलाज सुनिश्चित कर पाएंगे?

सुपर स्पेशियलिस्ट डॉक्टरों की कम संख्या को देखते हुए तय है कि निजी अस्पतालें में संख्या के मुताबिक मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में ही पेशेंट लोड बढ़ेगा, जहां अभी काफी इलाज फ्री ही मिल रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना में 1.10 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि बिना निजी अस्पतालों को जोड़े यह संभव कैसे होगा? भामाशाह योजना के इतर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए नियम, क्या फायदा-क्या नुकसान, क्या केवल सरकारी अस्पतालों में ही योजना का फायदा मिल सकेगा, कब और कैसे निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ सकेंगे, इस पर भास्कर की विशेष रिपोर्ट।

योजना में खामियों का बीमा; इलाज में 4 संशय

1.10 करोड़ लोगों को फायदे का दावा; निजी अस्पतालों में वेटिंग बढ़ना तय?
सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का मकसद था कि निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और सरकारी अस्पतालों पर लोड कम हो। भामाशाह योजना में 1057 निजी अस्पताल थे, जबकि अब 500 से भी कम अस्पताल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कम निजी अस्पतालों के जुड़ने के कारण सरकारी अस्पतालों पर तो लोड जस का तस ही रहेगा।

1 डॉक्टर 3 सेंटर; निजी डॉक्टरों की पूर्ति कैसे?
आयुष्मान योजना के नए नियम के तहत 1 डॉक्टर 3 सेंटरों पर ही इलाज कर सकेगा। इससे अधिक सेंटर्स पर इलाज करने पर क्लेम खारिज हो जाएगा। अस्पताल पर कार्रवाई अलग। ऐसे में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी कैसे पूरा करेंगे। अभी हालत यह है कि राजधानी में ही कैंसर के 15, ऑर्थो के 150, गैस्ट्रो के 30, न्यूरो के 40, हार्ट के 80 और नेफ्रो के 20 स्पेशलिस्ट ही उपलब्ध हैं।

एनएबीएच की शर्त; इसमें क्यों, भामाशाह में नहीं थी
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उन्हीं निजी अस्पतालों को मिलेगा, जो क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के दायरे में आते होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आधे से भी कम अस्पताल इस योजना से जुड़ सकेंगे। पिछली सरकार की भामाशाह योजना में यह शर्त नहीं थी। हालांकि सरकारी अस्पताल एक्ट से नहीं जुड़ा है तो भी वह इलाज कर सकेगा।

पेनल्टी के डर से निजी अस्पताल इलाज करेंगे?
एनएबीएच से नहीं जुड़ने से आयुष्मान योजना में इलाज की राशि से 15% कम भुगतान होगा। ऐसे में जो अस्पताल एनएबीएच से जुड़े हैं, उन्हें 15% अधिक राशि मिलेगी। साथ ही आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल को कम से दो साल पुराना होना होना भी जरूरी है। इससे निजी अस्पतालों की संख्या में और कमी आ सकती है।

  • पहली बार है किसी योजना में सरकारी और निजी अस्पतालाें के लिए अलग नियम हैं। नियमों में पारदर्शिता नहीं रखी गई तो अधिकांश निजी अस्पताल आयुष्मान से बाहर होंगे। ऐसे में सरकार की एक अच्छी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। - डॉ. विजय कपूर, पीएचएनएस सेक्रेट्री
  • हमारे पास सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का डेटा है, जबकि निजी अस्पतालों के साथ ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं- सभी अस्पताल एनएबीएच से जुड़ें। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए डॉक्टर्स का 3 से अधिक अस्पतालाें में जाने से रोक लगाई है। - सिद्धार्थ महाजन, हैल्थ सेक्रेट्री
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